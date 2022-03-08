У прикордонній службі зазначили, що за новими правилами перетин кордону значно спрощений, але це не дає права неповнолітнім самостійно проходити митний контроль. Проте, як показала практика, винятки існують.

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Як діти можуть потрапити в ЄС

Діти можуть потрапити до сусідніх європейських країн з дорослими – бабусями чи дідусями, рідними тітками чи дядьками чи навіть сусідами. Проте бажаним лишається супровід батьків. Чому хлопчика все ж пропустили та за яких умов це сталося, у відомстві не пояснили.

“Ми в кожній ситуації заглиблюємось і розбираємось. По можливості встановлюємо контакти з батьками. Бувають й організовані групи – вивозять з дитбудинків, є складнощі з багатьма документами. Все залежить від регіону: чи там є можливість такі документи виготовити чи там вже окупанти”, – зазначив уповноважений Держприкордонслужби Ігор Матвійчук.

Також він підкреслив, що спрощення стосуються усіх документів. Тобто прикордонники приймають протерміновані чи внутрішні паспорти, свідоцтва про народження тощо.

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Чи можливо перетнути кордон без документів

Без державного посвідчення особи перетнути кордон важче, бо працівники мають ідентифікувати людину. Але навіть таким особам не відмовлятимуть – їх шукатимуть по ксерокопіях та базах даних.

За словами Ігоря Матвійчука до роботи залучили багато кадрів, щоб уникнути гуманітарної катастрофи на кордоні. Прикордонники також збирають інформацію, хто і куди виїжджає, щоб після перемоги повернення в Україну відбувалось швидше і простіше.

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