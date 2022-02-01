У Римі відкрито центр психологічної допомоги для українців

У Римі почав діяти перший Центр «Пророк Самуїл». У його рамках діятиме центр психологічної допомоги українцям.

Про це повідомила Пресслужба релігійного товариства «Свята Софія».

Послуги психолога надаватиме Катерина Чесневська, клінічна психологиня.

Вона пояснила, що Центр створений, аби «поліпшити добробут української спільноти в Італії, зменшити будь-яку форму психологічного дискомфорту, пов’язаного із різницею в культурних та ментальних особливостях поколінь і країн».

«Українці в Італії переживають нелегкий період пандемії коронавірусу та ще й у рамках трудової міграції, тому вони зустрічаються із багатьма викликами. Тому, потрібен спеціаліст, який би зміг надати їм фахову консультацію.» – Пояснив о. Марко Семеген, ректор собору Святої Софії.

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Центр психологічної допомоги Апостольського екзархату для українців-католиків візантійського обряду в Італії, створено з ініціативи релігійного товариства «Свята Софія» у співпраці із екзархальним БФ «Карітас».

Послуги надаються в приміщенні релігійного товариства «Свята Софія» за адресою via di Boccea, 478 (Рим) в суботу та неділю в другій половині дня за попереднім записом за номером WhatsApp +39 389 905 90 45.

У Центрі організовуватимуть, як групові, так й індивідуальні зустрічі.

Також можливе проведення онлайн-консультації через платформу Zoom чи інших.

Послуги в Центрі психологічної допомоги зможуть отримати, дорослі та неповнолітні (після надання письмової згоди батьків, чи опікунів.

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