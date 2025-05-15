У Римі створять Український центр єдності для повернення співвітчизників додому

30 квітня в Римі відбулася зустріч Віцепрем’єр-міністра — Міністра національної єдності України Олексія Чернишова з українською громадою Італії. Основна мета візиту — презентація результатів перших 100 днів роботи міністерства та обговорення питань, що стосуються українців за кордоном.

Центральною темою стала ініціатива створення Українських центрів єдності — сервісних хабів для діаспори, що мають сприяти її поверненню в Україну.

Через економічні негаразди у минулому і повномасштабну війну сьогодні, країна переживає нову хвилю масової еміграції та падіння народжуваності.

ООН прогнозує що Ураїна матиме лише 15 мільйонів мешканців до 2035 року, якщо не вжити негайних заходів. За таких умов неможливо підтримувати ані економіку, ані систему безпеки, ані освіту.

Українські центри єдності — практичні хаби для повернення

Міністерство національної єдності створено для консолідації понад 60 мільйонів українців у світі та стимулювання їхнього повернення. Олексій Чернишов заявив, що лише системний підхід та реальні сервіси здатні зупинити «демографічне виснаження» країни.

Найбільш обговорюваною ініціативою став проєкт Українських центрів єдності. Вони з’являться в країнах, де проживає найбільше українців. Їхнє завдання — бути мостом між діаспорою та державою.

У таких центрах можна буде:

знайти актуальні вакансії в Україні;

отримати консультації для бізнесу;

оформити документи та скористатися консульськими послугами;

мати доступ до українських банківських сервісів; долучити дітей до українського культурного середовища;

брати участь у православному релігійному житті.

Франція та Німеччина вже підтримали цю ідею, надавши приміщення та кошти. В Італії Міністерство веде перемовини про відкриття першого центру в Римі вже до липня 2025 року.

«Ми чекали на це десятиліттями»

Українці в Італії зустріли ініціативу з надією. Вперше за довгий час з’являється чітка державна стратегія щодо діаспори — не лише декларативна, а з конкретними механізмами.

«Ми роками були кинуті напризволяще. Нарешті відчувається, що нас чують. Якщо бодай половину цих ідей буде реалізовано — це вже перемога», — каже одна з учасниць зустрічі.

Висновок: майбутнє України — це її люди

Повернення українців — не гуманітарна акція, а єдина стратегія виживання для країни. Без людей не буде ні економіки, ні армії, ні культури. Українські центри єдності — це не просто бюрократичний проєкт. Це крок до того, щоб українська земля знову наповнилась голосами її синів і дочок.

Маріанна Сороневич

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