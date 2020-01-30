Генеральний прокурор Румунії порушив кримінальну справу за надання румунського громадянства вихідцям з Росії, Білорусі, України та Молдови, повідомляє Digi24.

Зазначається, що згідно зі звітом агентства з контролю Міністерства юстиції Румунії, поданим агенству Vice, румунське підданство надається незаконно по паралельній системі реєстрації заяв і без перевірки автентичності документів, поданих заявниками.

«Згаданий вами випадок було зареєстровано в Департаменті карного розшуку. В даному випадку було розпочато реальне кримінальне розслідування щодо крадіжки або знищення документів та хабарництва» – про це повідомив генеральний прокурор у відповідь агенству Vice.

У звіті контрольного органу Міністерства юстиції йдеться навіть про «шкоду національній безпеці» в разі надання румунського підданства у таких випадках.

Перевірка почалася з повідомлення Міністерства юстиції за липень 2019 року, в якому два громадянина Молдови повідомили про затримку файлів обліку.

Наприклад, із серпня по жовтень 2019 року інспектори контрольного органу міністра юстиції випадковим чином проаналізували декілька файлів про підданство, поданих в період між 2017 і 2019 роками, і перевірили спосіб реєстрації та вирішення заяв.

«Виявилося, що сайт онлайн-реєстрації часто перевантажений запитами від одних і тих же людей, які реєструються кілька разів поспіль, що призводить до того, що доступ інших кандидатів блокується», – йдеться в звіті інспекції.

Зокрема, більше 3000 осіб, що живуть в Росії, хотіли стати румунами на початку 2019 року.

Румунська влада виявила групи осіб, які беруть на роботу громадян Румунії, в основному з України і Молдови.

У цьому контексті в звіті наголошується, що більшість осіб, які претендують на румунське підданство, є вихідцями з цих двох країн, а також з Росії, Білорусі, Грузії, Туреччини та Ізраїлю.

Найбільше інспекторів цікавила велика кількість людей, що живуть в Росії та хочуть стати громадянами Румунії.

Їх число значно збільшувалося з кожним роком: якщо в 2015 році було подано 950 заяв росіян, то у 2018 році їх кількість збільшилася до 3500.

У перші місяці 2019 року, згідно з даними розслідування, 3150 росіян вже висловили бажання стати румунами.