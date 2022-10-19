У театрі Болонії відзначатимуть 150 ювілей Соломії Крушельницької

Надзвичайна новина – 20 жовтня на головній сцені Teatro Comunale Bologna відзначатимемо 150 ювілей від народження нашої видатної оперної співачки Соломії Крушельницької

Афіша вечора Соломії Крушельницької

Про це повідомила Оксана Линів, музична директорка Муніципального театру Болоньї

На захід “La Prima donna. Omaggio a Solomea Kruscenischi” для всіх українців вхід безкоштовний!

“Разом з видатною співачкою Людмилою Монастирською ми виконаємо програму з арій та увертюр з опер Верді, Пуччіні, Вагнера, Масканьї. Прозвучить уривок з опери Вітторіо Ньєккі «Касандра», в світовій прем’єрі якої на цій сцені Театру Комунале в Болоньї під батутою великого Артуро Тосканіні виступала Соломія Крушельницька в 1905 році.

На завершення прозвучать «Молитва за Україну» Валентина Сильвестрова та українські пісні з репертуару Крушельницької.

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Вступне слово про творчі здобутки Соломії Крушельницької на світових оперних сценах та про трагедію її останніх років та репресії в Радянському Союзі скажуть італійський історик та музичний критик Luca Baccolini та українська музикознавиця Роксолана Гавалюк.

Дякуємо Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові та міському архіву у місті Віареджо, де жила співачка за підтримку та співпрацю!”.

Зазід відбудеться 20 жовтня о 18.30 за адресою Teatro Comunale di Bologna – Fondazione, Largo Respighi 1 – 40126 – Bologna.

Програму заходу знайдете ТУТ.

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