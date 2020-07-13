Напередодні президент України Володимир Зеленський з офіційним візитом відвідав Буковину.

На зустрічі у Чернівцях місцевий бізнесмен Ігор Мисевич закликав гаранта обкласти українців, які хочуть поїхати на заробітки за кордон, податком.

Відеозапис із зустрічі активно поширюють користувачі мережі. Так, бізнесмен заговорив про відтік кадрів з України і заявив, що кожен, хто хоче виїхати на заробітки, повинен сплачувати в бюджет податок.

За його словами, люди мають платити за те, що народжувалися в українських пологових будинках, ходили по відремонтованих українських дорогах, вчилися в українських навчальних закладах тощо.

Мисевич заявив президентові, що треба розрахувати вартість кожної послуги, яку українці отримували в Україні, й призначити відповідну плату кожному членові сім’ї, яка хоче виїхати за кордон на заробітки. При цьому бізнесмен називав суми у сотнях тисяч доларів.

Ігор Мисевич на зустрічі " бізнесу" в Чернівцях з президентом пропонує ввести податок на виїзд з України .Це ж реально підвищить в рази доходи.Добавляйтеся до мене в ФБ і стежте , є ще багато квартальних ідей про які розповім незабаром 🙂. Турборежим не спинити ! Posted by Yuriy Kentsalo on Thursday, July 9, 2020

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії