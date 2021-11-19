Хто захистить українців в Італії від ризиків імміграції і забезпечить спокійну старість

Життя українців в Італії сповнене непередбачуваними подіями. Хто ж захистить їх від ризиків імміграції і забезпечить спокійну старість?

Українці, що подалися на роботу за кордон, – сміливі люди, взяли своє життя в руки, щоб змінити його на краще та підтримати своїх близьких.

Щоб прийняти таке рішення потрібно мати неабияку відвагу. На початку, багато із нас думало, що переїзд буде лише тимчасовим. Проте, пройшли рок і ми не встигли оглянутися, як він переріс в імміграцію на тривалий період.

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Імміграція – ризиковане рішення

Робота за кордоном має не тільки переваги, а й ризики.

Опинившись в чужій країні, без знання мови, особливостей менталітету, достатньої суми грошей, без житла і багатьох прав, іммігрант стає дуже вразливим перед шахраями, непередбаченими ситуаціями.

Життя українців в Італії сповнене непередбачуваними подіями. Уже сам факт імміграції несе в собі небезпеку.

Найбільший ризик – бути психологічно непідготовленим до несподіванок і невдач та відсутність близьких, які можуть підтримати і порадити в такі моменти.

Один із найбільших страхів – втратити роботу, чи захворіти.

Чи не щодня у пресі з’являються повідомлення про нещасні випадки, чи збір грошей на репатріацію тіла в Україну…

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Коли домашні стіни не захищають

Можливо те, що більшість українок в Італії працюють у секторі домашнього господарства, складає враження що домашні мура захищають, адже дім здається нам найбезпечнішим місцем у світі.

Проте, щороку в Італії стається понад 4 000 000 побутових нещасних випадків. Лев’ячу долю постраждалих складають жінки.

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Що нас чекає у майбутньому

Іншим питання, як хвилює українців в Італії, що мене чекає у майбутньому, коли я досягну пенсійного віку і більше не зможу працювати?

На жаль, угода між Україною та Італією про взаємне визнання робочого стажу залишається міражем. Тому ми самі повинні завчасно подумати про наше майбутнє.

А як бути тим, хто приїхав в Італію у молодому віці?

Живучи далеко за межами рідної країни, ми можемо розраховувати лише на власні сили та допомогу друзів. Але цього недостатньо.

Варто завчасно подумати про захист від непередбачуваних подій, що можуть порушити нормальний ритм життя, чи спокійну старість.

Рішення є!

Щоб обговорити питання захисту в Італії, які турбують українців, в п’ятницю, 3 грудня о 19.00 годині завдяки співпраці з «Української газети» і Alleanza Assicurazioni буде організовано тематичну зустріч з Алею Тирон, фінансовим консультантом Alleanza Assicurazioni.

Зустріч проводитиметься українською мовою у прямому ефірі Фейсбук, та дасть можливість обговорити теми, важливі для української громади та поставити запитання експерту в цій галузі.

Розмову вестиме Маріанна Сороневич, головний редактор «Української газети» в Італії.

Отже, чекаємо вас у п’ятницю, 3 грудня 2021 на FB-сторінці Маріанни Сороневич за цим лінком.

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