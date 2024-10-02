Хто може виїхати з України з 1 жовтня 2024 року: повний список для чоловіків

У жовтні 2024 року в Україні діють нові правила виїзду для чоловіків під час воєнного стану. Згідно з указом президента України № 64/2022, чоловіки віком від 18 до 60 років, які підлягають військовій службі, не можуть залишати країну. Однак, є певні категорії осіб, які мають право на виїзд.

Хто може виїхати з України?

Особи з інвалідністю: Чоловіки, які мають підтвердження інвалідності (посвідчення, пенсійне посвідчення, документи про соціальну допомогу) можуть виїжджати з України.

Супроводжуючі особи:

Чоловіки, які супроводжують дружину (чоловіка) з інвалідністю.

Особи, які супроводжують одного з батьків з інвалідністю І або ІІ групи.

Доглядальники осіб з інвалідністю.

Батьки дітей з інвалідністю:

Особи, які виховують дітей з інвалідністю до 18 років, можуть виїхати за наявності свідоцтва про народження дитини або інших підтверджуючих документів.

Особи, які здійснюють постійний догляд:

Люди, які доглядають за особами з інвалідністю, можуть виїжджати у супроводі тих, за ким здійснюють догляд.

Чоловіки, які супроводжують родичів з інвалідністю: Бабусі, дідусі, повнолітні брати і сестри, які супроводжують дітей з інвалідністю.

Інші варіанти виїзду

Важливо зазначити, що чоловіки, які супроводжують особи з інвалідністю, можуть виїжджати без обмежень, якщо мають відповідні документи, що підтверджують їх статус та родинні зв’язки. Всі громадяни, які виїжджають, зобов’язані повернутися в Україну не пізніше ніж в момент повернення тих, кого вони супроводжують.

Висновки

Згідно з постановою КМУ №57, виїзд за межі України чоловіків, які не підлягають призову або мають інвалідність, можливий за наявності відповідних документів. Ці зміни значно спростили процедури виїзду для певних категорій населення та їх супроводжуючих осіб.

Варіанти виїзду з України з 1 жовтня 2024 року: хто має право на перетин кордону

З 1 жовтня 2024 року в Україні діють нові правила виїзду для чоловіків, які підлягають військовій службі. Однак є певні категорії осіб, які можуть виїхати за кордон. Ось повний список осіб, які мають право на виїзд:

1. Військовозобов’язані особи

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

2. Особи з сил оборони

Постраждалі внаслідок військової агресії Російської Федерації, які потребують лікування.

3. Водії

Водії , які здійснюють перевезення медичних вантажів або вантажів гуманітарної допомоги для Збройних Сил України та інших військових формувань.

, які здійснюють перевезення медичних вантажів або вантажів гуманітарної допомоги для Збройних Сил України та інших військових формувань. Водії підприємств, що мають ліцензію на міжнародні перевезення.

4. Працівники транспорту

Працівники залізничного транспорту, які забезпечують функціонування залізниці.

5. Спортсмени та тренери

Спортсмени , включені до складу національних збірних команд.

, включені до складу національних збірних команд. Тренери , які займаються підготовкою спортсменів.

, які займаються підготовкою спортсменів. Спортивні судді та фахівці, що забезпечують організаційне супроводження спортсменів.

6. Громадяни для роботи на суднах

Чоловіки віком від 18 до 60 років для роботи на морських суднах або суднах внутрішнього плавання.

7. Авіаційний персонал

Авіаційний персонал, що є державними інспекторами з безпеки авіації, або працюють у Державному авіаційному підприємстві “Україна”.

8. Студенти та курсанти

Студенти, які проходять практичну льотну підготовку в іноземних закладах освіти.

9. Одинокі батьки та опікуни

Одинокі батьки або опікуни, які супроводжують дітей віком до 18 років для відвідування чи виїзду за межі України.

10. Дипломатичні працівники

Працівники дипломатичної служби та члени їх сімей, які направляються у службове відрядження.

11. Особи, що навчаються

Громадяни України віком від 18 до 22 років, які навчаються за денною формою на медичних, фармацевтичних або ветеринарних спеціальностях.

Важливі деталі

Рішення про виїзд приймається на термін не більше шести місяців, і зазначені особи можуть перебувати за кордоном не більше 30 календарних днів з моменту перетину державного кордону.

Висновок

Завдяки цим нововведенням, певні категорії громадян отримують можливість виїзду за кордон. Це може стати в нагоді тим, хто має спеціальні обставини, які дозволяють перетинати кордон під час дії військового стану.

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