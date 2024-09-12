В Україні виникла реальна демографічна криза, заявив нардеп Микола Княжицький. За його словами, зараз на розгляді знаходяться сотні тисяч заяв на відмову від українського громадянства.

Під час виступу в програмі “Говорить великий Львів” Княжицький зазначив: “Ми зіткнулися з катастрофічною ситуацією, через те, що раніше зробили багато помилок, не надаючи консульських послуг цим людям. Тепер намагаємося це виправити, і на це є вагомі причини”.

Він підкреслив, що в Німеччині багато українців отримують так званий “сірий паспорт”, і ті, хто вже тривалий час проживає за кордоном і мають два паспорти, відмовляються від українського.

Демографічна криза в Україні

Україна зіткнулася з серйозними демографічними проблемами. Цього року країна стала лідером за рівнем смертності в світі, посівши перше місце з показником 18,6 смертей на 1000 осіб, згідно з останніми даними Центрального розвідувального управління США (ЦРУ).

На другому місці знаходиться Литва, де цей показник становить 15,02 смертей на 1000 осіб, а на третьому – Сербія з 14,9 смертей на тисячу.

Що стосується народжуваності, Україна займає останнє, 228 місце. У країні народжується лише шість осіб на кожну тисячу жителів.

Ці дані підтверджують серйозність демографічної кризи, з якою Україна стикається, і потребу в термінових заходах для поліпшення ситуації.