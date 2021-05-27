Частина українців залишиться без пенсій: кому наступного року не дадуть виплати

В Україні у 2022-му всі 60-річні, які будуть мати менш ніж 29 років стажу, залишиться без пенсій. Їм доведеться працювати до 63 або 65 років.

Про це йдеться в законі “Про обов’язкове загальнодержавне пенсійне страхування”. Вимоги щодо стажу збільшаться на 12 місяців. Усі, хто не виконає умови, повинні будуть працювати до 63 або 65 років:

Читайте також: СУБСИДІЯ НА ІПОТЕКУ: ЯК ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ ДЛЯ КУПІВЛІ ЖИТЛА В ІТАЛІЇ У 2021 РОЦІ

Зазначимо, в Україні 2045 року, якщо не змінити чинну систему, лише близько 70% людей у віці 60 років зможуть отримувати пенсії. Решта (майже кожен третій) через брак стажу залишиться без виплат до 63 або 65 років.

Такий прогноз для України склав Всесвітній банк, передає пресслужба Мінсоцу. Так, старший економіст організації Олексій Случинський пояснив: якщо нічого не змінювати, буде не тільки падати розмір пенсії (до 20% від зарплати до 2045 року), а й скорочуватися кількість тих, хто не заробив на пенсію (до 30% до 2045 року).

Крім того, згідно з даними Світового банку:

жінки є більш дисциплінованими у сплаті пенсійних внесків, аніж чоловіки;

ухиляння від сплати внесків відбувається передусім за рахунок заниження зарплат, з яких сплачуються внески, а не за рахунок незадекларованої праці,

найменший рівень участі у сплаті внесків за віковими когортами серед молоді, яка ще здобуває освіту, та серед людей передпенсійного віку за рахунок більш раннього виходу на пенсію.

Читайте також: ОТРИМАЙТЕ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦІЮ ІТАЛІЙСЬКИХ АДВОКАТІВ ЛИШЕ ЗА 9,99Є

“Ми, безумовно, обираємо свій шлях, але детально аналізуємо досвід інших країн, щоб не припуститися помилок і адаптувати найкращі практики так, щоб вони могли запрацювати та бути ефективними саме в наших умовах. Тому ми високо цінуємо співпрацю зі Світовим Банком, їхню експертизу та конкретну допомогу, особливо, коли це відбувається у такій конструктивній атмосфері”, – зазначила міністерка соцполітики Марина Лазебна.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії