Чи можна подорожувати між країнами транзитом у час пандемії. Пояснює МЗС

Міністерство закордонних справ відповіло на найпоширеніші запитання про подорожі у 2021 році й порадило обов’язково перевірте режим в’їзду і необхідні документи перед подорожами за кордон.

Де дізнатись про відкриті країни

Список країн, до яких дозволено в’їзд, постійно змінюється. Актуальна інформація про правила в’їзду для громадян України в різні країни світу доступна на порталі МЗС. У Міністерстві запевнили, що оперативно оновлюють інформацію про обмеження і вимоги на онлайн-карті цього ресурсу.

Як потрапити в країну, до якої в’їзд заборонений

У МЗС розповіли, що попри заборону в’їзду у певну країну можуть бути передбачені винятки для категорій громадян. Немає уніфікованого для усіх країн списку винятків, але перевірити унікальні для держави, що цікавить, можна у розділі “Інтерактивна мапа світу”. Для цього слід обрати країну та ознайомитися з деталями.

Як працює транзит

Попри заборону в’їзду одні країни можна перетнути транзитом, а інші — ні. Порядок транзитного проїзду територією іноземної держави наразі визначається карантинним законодавством відповідної країни, яке також можна перевірити на ресурсі МЗС. На онлайн-карті оберіть країну і опцію “Режим тимчасового транзиту”.

Чи має громадянство значення для подорожей

В цілому так. Загальна інформація щодо режиму в’їзду громадян України до країн світу розміщена за цим посиланням, де зокрема можна подивитися правила щодо в’їзду до США, країн ЄС, Балканського півострова та сусідніх країн. Водночас деякі країни можуть дозволяти безвізовий в’їзд за умови наявності дозволу на проживання в конкретних країнах. Також слід зважати на режим в’їзду.

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Що буде на кордоні країни, до якої заборонено в’їзд іноземцям

Дозвіл про посадку на рейс насамперед надає авіаперевізник. При цьому остаточне рішення щодо дозволу на в’їзд приймається відповідним компетентним органом іноземної держави.

Відтак МЗС радить ретельно перевіряти умови в’їзду та транзитного проїзду територією іноземної держави на порталі. Для цього на онлайн-карті треба обрати країну і опцію “Режим тимчасового в’їзду” або “Режим тимчасового транзиту”.

Що робити, якщо правила зміняться під перебування за кордоном

У разі, якщо правила карантину конкретної країни змінюються під час перебування ромадянина України у ній, він за жодних підстав не може бути обмежений у праві на в’їзд в Україну, отже, має право повернутись в Україну за будь-яких обставин.

У разі надзвичайних ситуацій можна звернутись на відповідні “гарячі лінії” українських посольств і консульств за кордоном, повний перелік з контактами яких можна знайти тут. Водночас МЗС рекомендує перед кожною поїздкою зареєструватись у системі “ДРУГ”, що спростить зв’язок у випадку кризової ситуації.

Де перевірити перелік затверджених в країні вакцин

У разі, якщо в’їзд громадян України до відповідної держави можливий за умови пред’явлення міжнародного свідоцтва про вакцинацію від COVID-19, інформація щодо переліку визнаних вакцин розміщується на порталі МЗС за посиланням. Слід знайти необхідну інформацію у розділі “Режим тимчасового в‘їзду для громадян України” по країні, яка цікавить.

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Чи потрібен дозвіл для вивозу дітей за кордон

Згідно з інформацією Держприкордонслужби, виїзд за кордон громадян України, яким не виповнилося 16 років, у супроводі одного з батьків здійснюється за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням у ній держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі.

У такій згоді достатньо зазначити:

громадянство, прізвище, ім’я, по-батькові і дату народження особи, яка надає згоду;

громадянство, прізвище, ім’я, по-батькові і дату народження особи, якій надається згода;

громадянство, прізвище, ім’я, по-батькові і дату народження дитини;

державу прямування та відповідний часовий проміжок перебування у цій державі (наприклад з 01.01.2021 по 01.03.2021).

Де робити ПЛР-тест перед вильотом

Сертифікат ПЛР-тесту має бути виданий лабораторією, зареєстрованою в Україні відповідно до чинного законодавства та містити печатку лабораторії, підпис лікаря та/або QR-код та переклад на визначену країною призначення іноземну мову, зазвичай англійську.

З переліком верифікованих МОЗ лабораторій України, що тестують на COVID-19 методом ПЛР, можна ознайомитись на веб-сайті Центру громадського здоров’я.

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Чи можна в’їхати до країн з різними вакцинами

Якщо ви отримали першу дозу вакцини Covishield, а другу — корейської AstraZeneca, то чи дозволяти вам в’їзд, вирішуватимуть у країні, яка вас прийматиме. Питання умов перетину кордону, необхідних для цього документів та потенційних заходів тестування і карантину належить до національної компетенції держав-членів ЄС.

Європейська Комісія працює над спільною позицією, але наразі держави-члени лише розпочали процес національних консультацій, зокрема питанні, які категорії вакцин визнавати для перетину кордону.

Коли запрацюють в Україні цифрові COVID-сертифікати

Наразі запроваджено 2 види сертифікату: міжнародний для подорожей (почне діяти після завершення процедури визнання) та внутрішній для використання всередині країни, наприклад, відвідування масових заходів. Уже запустили бета-тестування цифрових COVID-сертифікатів у застосунку Дія.

Найближчим часом буде проведена оцінка готовності до визнання наших сертифікатів країнами-членами ЄС, після чого відбудеться офіційна оцінка від спеціалістів Єврокомісії та процес укладання міжнародних угод.

Чи визнаються українські сертифікати у ЄС та світі

У МЗС повідомили, що Україна — одна з перших країн, яка розпочала комунікацію зі стороною ЄС стосовно впровадження COVID-сертифікатів. Паралельно МЗС України у співпраці з МОЗ та Мінцифрою проводить переговори у двосторонньому порядку з країнами про взаємне визнання міжнародних сертифікатів.

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