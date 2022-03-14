Чи можуть чоловіки виїхати з України: положення та правила

Чи випускають чоловіків з України до Польщі чи інших країн, а також хто може покинути територію країни.

У ніч з 23 на 24 лютого Росія напала на Україну і в країні було оголошено воєнний стан. В таких умовах чоловіки втратили можливість виїхати з України – евакуюватися і шукати притулку за кордоном можуть тільки жінки з дітьми.

Тим не менш, є винятки, і УНІАН з’ясував, як виїхати з України сьогодні чоловікові, який не планує залишатися в країні.

Раніше ми розповідали про те, що прикордонники затримали чоловіка, який намагався покинути країну.

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Як виїхати з України при військовому стані чоловікові

Після початку війни Верховна Рада прийняла закон Про загальну мобілізацію. Згідно з ним, всі чоловіки у віці від 18 до 60 років повинні залишатися в країні.

Але пізніше на офіційній сторінці в Facebook Державна прикордонна служба оприлюднила список чоловіків, яких заборона не стосується. До них відносяться:

ті, у кого є відстрочка від призову і постановка на спеціальний військовий облік;

чоловіки, які отримали “білий квиток” і не придатні до проходження військової служби;

ті, хто утримує трьох і більше дітей віком до 18 років;

батьки дітей-інвалідів віком до 18 років або дітей-інвалідів I і II групи до 23 років;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки, які виховують дітей-сиріт до 18 років;

ті, хто доглядає за нужденними людьми за відсутності іншого опікуна.

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Також Україну можуть покинути чоловіки, родичі яких загинули або пропали безвісти під час АТО.

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