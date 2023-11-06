Чоловікам потрібно заплатити 25 тис. за кожен місяць за кордоном, щоб повернутися в Україну

Чоловіки повинні будуть заплатити 25 тис за кожен місяць перебування за кордоном, щоб повернутися в Україну: тобто 450 тисяч грн за півтора року. Такий законопроєкт зареєстровано у Раді.

Це стосується військовозобов’язаних, які покинули країну після 24 лютого 2022 року. Якщо на кордоні вони не зможуть підтвердити наявність підстав для відстрочки від військової служби під час мобілізації, то мають перерахувати на спецрахунок 25 890 гривень за кожен місяць перебування за кордоном під час дії воєнного стану.

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