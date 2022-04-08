Чоловіків, які незаконно покинули Україну у військовий час, затримуватимуть під час повернення

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що усіх чоловіків, які покинули Україну без відповідного дозволу будуть виловлювати на зворотньому шляху.

Пряма мова: “Коли хтось буде повертатися на територію нашої країни, ми чітко будемо розуміти, коли він її покинув. Система прикордонників працює бездоганно.

Читайте також:

Всі люди, які покидали нашу країну, вони зафіксовані. Всі, хто буде повертатися в Україну, із тих, хто виїхав після 22 лютого, повинні будуть пояснити через який пункт вони покинули країну і на підставі яких нормативно-правових документів”.

За його словами, кожен, хто поїхав у “відрядження”, мають мати окремий документ від прикордонників.

Обговорити цю, та інші новини важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом!