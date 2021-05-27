Які документи потрібні українцям для подорожей за кордон із дітьми

Інформацію про це було розміщено на офіційному сайті Державної прикордонної служби України.

Також повідомляється, що минулого року через неправильну підготовку батьків до майбутньої подорожі майже 1270 дітей отримали відмову на виїзд, 1000 з яких – через відсутність нотаріально завіреної згоди іншого з батьків.

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Які документи необхідні для подорожей із дітьми:

Для виїзду за кордон неповнолітнім громадянам України потрібен паспортний документ встановленого зразка.

У разі поїздки тільки з одним із батьків обов’язкова наявність нотаріально завіреної згоди від другого.

Не потрібна нотаріально засвідчена згода другого з батьків, якщо він є іноземцем або особою без громадянства, однак це повинно підтверджуватися записом про батька у свідоцтві про народження дитини.

Без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків кордон можливо перетнути в разі тимчасового виїзду з України на термін до одного місяця. Але для цього необхідна наявність рішення суду або органу опіки та піклування, в якому визначено місце проживання дитини з одним із батьків, який має намір відправитися в поїздку з дитиною.

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