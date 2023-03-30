Які чоловіки мають право виїжджати за кордон: актуальні правила 2023 року

В Україні воєнний стан продовжується і разом з тим продовжується дія обмежень для виїзду чоловіків за кордон. Наразі визначено 11 категорій чоловіків, які мають право виїжджати.
На початку 2023 року відбулись деякі зміни правил щодо виїзду чоловіків: тепер не мають права на виїзд студенти іноземних вузів, а також посадовці, чиновники, представники місцевої влади, народні депутати, прокурори тощо.
Визначено 11 категорій військовозобов’язаних чоловіків, які мають право виїзду за кордон:
- Непридатні до військової служби
- Тимчасово непридатні до військової служби
- Багатодітні батьки
- Батьки-одинаки
- Чоловіки з інвалідністю
- Супровід хворого за кордон
- Проживаючі за кордоном на постійній основі
- Поранені військові
- Водії та волонтери
- Працівники залізниці та моряки
- Спортсмени та артисти
Шукайте офіційну інформацію на сайті Державної прикордоннї служби України.
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