Які чоловіки мають право виїжджати за кордон: актуальні правила 2023 року

В Україні воєнний стан продовжується і разом з тим продовжується дія обмежень для виїзду чоловіків за кордон. Наразі визначено 11 категорій чоловіків, які мають право виїжджати.

На початку 2023 року відбулись деякі зміни правил щодо виїзду чоловіків: тепер не мають права на виїзд студенти іноземних вузів, а також посадовці, чиновники, представники місцевої влади, народні депутати, прокурори тощо.

Визначено 11 категорій військовозобов’язаних чоловіків, які мають право виїзду за кордон:

Непридатні до військової служби

Тимчасово непридатні до військової служби

Багатодітні батьки

Батьки-одинаки

Чоловіки з інвалідністю

Супровід хворого за кордон

Проживаючі за кордоном на постійній основі

Поранені військові

Водії та волонтери

Працівники залізниці та моряки

Спортсмени та артисти

Шукайте офіційну інформацію на сайті Державної прикордоннї служби України.

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