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Які чоловіки мають право виїжджати за кордон: актуальні правила 2023 року

В Україні воєнний стан продовжується і разом з тим продовжується дія обмежень для виїзду чоловіків за кордон. Наразі визначено 11 категорій чоловіків, які мають право виїжджати.

На початку 2023 року відбулись деякі зміни правил щодо виїзду чоловіків: тепер не мають права на виїзд студенти іноземних вузів, а також посадовці, чиновники, представники місцевої влади, народні депутати, прокурори тощо.

Визначено 11 категорій військовозобов’язаних чоловіків, які мають право виїзду за кордон:

  • Непридатні до військової служби
  • Тимчасово непридатні до військової служби
  • Багатодітні батьки
  • Батьки-одинаки
  • Чоловіки з інвалідністю
  • Супровід хворого за кордон
  • Проживаючі за кордоном на постійній основі
  • Поранені військові
  • Водії та волонтери
  • Працівники залізниці та моряки
  • Спортсмени та артисти

Шукайте офіційну інформацію на сайті Державної прикордоннї служби України.

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