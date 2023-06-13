Як дитині виїхати за кордон без батьків після червня 2023

В Україні змінилися деякі правила виїзду дітей за кордон у супроводі третіх осіб.

Йдеться про заяви про надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за кордон у супроводі третіх осіб, видані без використання спеціальних бланків нотаріальних документів на білих аркушах паперу та посвідчені нотаріусом.

Спочатку про зміни повідомили у Державній прикордонній службі України з посиланням на Постанову Кабміну № 469, але помилились у формулюванні. “УП. Життя” звернулася до юриста з проханням роз’яснити зміни.

Усі нотаріально завірені заяви, оформлені на білому папері, які були видані після 23 травня 2023 року – не дійсні, каже юрист Андрій Новак.

Ці зміни стосуються тільки нотаріального оформлення дозволу на виїзд дитини у супроводі третіх осіб, пояснює юрист. Оформлення дозволу на виїзд дитини за кордон у супроводі третіх осіб, завіреного органом опіки та піклування, залишається без змін.

“Мова йде про заяви щодо надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за кордон, оформлені у нотаріусів відповідно до питань нотаріату в умовах воєнного стану.

Це не стосується умови перетину кордону під час дії воєнного стану, коли виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, в супроводі третіх осіб, уповноважених одним з батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки та піклування, здійснюється без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків”, – кажуть у ДПСУ.

Важливо: в оригінальній версії цієї новини ми спиралися на пояснення ДПСУ, яка припустилася помилки і видалила повідомлення зі свого сайту. У повідомленні прикордонників йшлося про довіреність, але малося на увазі заяву, яка дозволяє дитині до 16 років виїхати за кордон у супроводі третіх осіб, і яка завірена нотаріально. Редакція “УП. Життя” перепрошує за помилку!

Насправді дитина до 16 років може виїхати за кордон на підставі заяви одного з батьків про надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за кордон у супроводі третіх осіб. Така заява, видана на білому бланку і нотаріально засвідчена після 23 травня 2023 року, недійсна.

Зміни щодо правил перетину кордону зумовлені Постановою Кабміну № 469, яка була ухвалена 9 травня і набула чинності 23 травня.

Уряд вніс зміни до деяких нормативно-правових актів щодо врегулювання питань вчинення нотаріальних дій в умовах воєнного стану.

Найбільш актуальною стосовно питання перетину державного кордону є норма, що передбачає перевірку дійсності заяв про надання дозволу на виїзд дитини, які були викладені без використання спеціальних бланків нотаріальних документів на білих аркушах паперу та посвідчені нотаріусом відповідно до законодавства.

Нагадуємо, діти, які не досягли 16-річного віку, можуть виїхати за кордон в супроводі одного з батьків, бабусі, дідуся, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима або інших осіб, уповноважених одним з батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки та піклування.

Під час воєнного стану виїзд здійснюється без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків та за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта)/документів, що містять відомості про особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетин державного кордону.

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