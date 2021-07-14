Як діяти, якщо затримали авіарейс. Розповідає експерт

Що мають знати українські туристи аби не зіпсувати собі відпочинок, в ефірі Українського радіо розповідав виконавчий директор Української асоціації туристичних агентств Павло Григораш.

Затримали рейс. Що робити?

Григораш розповів, що напередодні в “Борисполі” затримали відразу 5 рейсів до Туреччини. Як пояснили в МАУ, причина — занадто багато рейсів із Росії до Туреччини після відновлення авіасполучення між країнами. Також зі Стамбула не могли вилетіти додому українські туристи. Він пояснив, що для тур-операторів такі затримки — це форс-мажор.

Він пояснює, як такі ситуації впливають на терміни відпочинку.

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“Відпочинок рахується не днями, а рахується за ночі – ліжко і сніданок. Міжнародний час заселення, це – чотирнадцята година, і виселення о дванадцятій. Відповідно, якщо виліт був запланований о 2-й ночі, то, в будь-якому разі туристи можуть перебувати в номері до 14-ї години”, — сказав він.

Григораш пояснив, що якщо затримка вже понад добу, то тут вже можливі варіанти й все залежить від конкретних обставин цієї затримки. Іноді треба подавати прохання до туроператорів, які можуть повернути частину коштів.

“Те що відбулося вчора, ці затримки, вони неприємні, але, відповідно до положень нашого Повітряного Кодексу, тут авіакомпанія зобов’язана своїх пасажирів нагодувати, надати напої й т.д., якщо затримка перевищує декілька годин. Це було зроблено”, — наголошує він.

Якщо затримка сягає, наприклад, десяти годин, то в такому разі авіакомпанія зобов’язана надати проживання і транспорт до місця цього проживання і назад в аеропорт.

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Відпочинок та COVID-19: як уберегтися?

Павло Григораш розповідає, як в Туреччині діють протиепідеміологічні заходи.

“Для Туреччини туризм, це – ключовий напрямок, і вони одні з перших у світі запровадили антиковідні протоколи, вони зробили сертифікацію усіх закладів розміщення, автобусних компаній, ресторанів і т.д. І вони це досить жорстко контролюють.

Крім того, у них вакцинація туристичного сектору пріоритетна. Зараз весь персонал, залучений в туризмі, повністю вакцинований”, — сказав він.

Туроператори рекомендують усім туристам, разом з туром придбати розширену медичну страховку, яка покриває позитивний тест вже на місці й лікування відповідно.

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“По-друге, є страховка від невиїзду, яка покриває позитивний тест ще в Україні, до моменту вильоту. Така страховка коштує в районі 3 % від вартості туру. Перед вильотом вам роблять тест і він позитивний, відповідно, ви нікуди не летите, то вам сплачується до 80% сплаченої суми за тур”, – пояснює директор асоціації турагентств.

За його даними, цьогоріч сектор країн, де можна відпочивати українцям, звузився. Але є країни, які для нас відкриті й безпроблемні. Вони відчувають сплеск.

“Наприклад, та ж Туреччина. У порівнянні за 2019 доковідний рік, до Туреччини вилетіло на 45% авіарейсів більше. Понад 300 рейсів з України до Туреччини за один тиждень”, — підрахували туроператори.

Однак, констатують вони, лише 9% українців планують відпочивати за кордоном.

“Треба розуміти, що велика кількість громадян України взагалі не мають закордонних паспортів. Багато людей в Україні не виїжджали за межі своєї області. Тому, в Україні дуже високий потенціал для росту”, — резюмує Павло Григораш.

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