Як отримати “тисячу Зеленського”: покрокова інструкція

Уряд України затвердив механізм отримання одноразової допомоги у розмірі 1000 гривень у рамках програми “зимової підтримки”. Оформити заявку можна з грудня 2024 до лютого 2025 року.

Хто може отримати виплату?

Особи, яким виповнилося 18 років на 1 грудня 2024 року .

. Один із батьків або опікунів може подати заявку на кожну дитину.

Пенсіонери старше 60 років та особи з інвалідністю I та II групи, які отримують виплати через “Укрпошту”, також мають право на допомогу.

Умови участі в програмі

Для отримання “тисячі Зеленського” потрібно:

Мати РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків). Перебувати на території України (окрім тимчасово окупованих територій).

Як подати заявку через “Дію”?

Встановіть застосунок “Дія” на свій смартфон. Пройдіть електронну ідентифікацію та підтвердіть перебування в Україні. У застосунку оберіть послугу “Зимова підтримка”. Подайте заявку. У разі відсутності спеціального рахунка для отримання коштів — відкрийте його.

Для дітей: Подання заявки можливе лише за умови наявності електронного відображення запису про їхнє народження в “Дії”.

Як отримати допомогу через “Укрпошту”?

Пенсіонери та люди з інвалідністю, які отримують пенсію або соціальну допомогу через “Укрпошту”, отримають кошти автоматично, без додаткової заявки.

Використання коштів

Отримані кошти можна витратити до 31 грудня 2025 року.

Ключові факти про “тисячу Зеленського”

25 жовтня 2024 року Президент Володимир Зеленський анонсував виплату допомоги.

Президент Володимир Зеленський анонсував виплату допомоги. 15 листопада 2024 року уряд ухвалив офіційний порядок реалізації програми.

уряд ухвалив офіційний порядок реалізації програми. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, програма включає виплати як для дорослих, так і для дітей.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що програма стане однією з наймасштабніших послуг, які коли-небудь запускали через “Дію”.

Не зволікайте! Подайте заявку на “зимову підтримку” вже в перший день доступності послуги.