Як отримати “тисячу Зеленського”: покрокова інструкція

Уряд України затвердив механізм отримання одноразової допомоги у розмірі 1000 гривень у рамках програми “зимової підтримки”. Оформити заявку можна з грудня 2024 до лютого 2025 року.
Хто може отримати виплату?
- Особи, яким виповнилося 18 років на 1 грудня 2024 року.
- Один із батьків або опікунів може подати заявку на кожну дитину.
- Пенсіонери старше 60 років та особи з інвалідністю I та II групи, які отримують виплати через “Укрпошту”, також мають право на допомогу.
Умови участі в програмі
Для отримання “тисячі Зеленського” потрібно:
- Мати РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків).
- Перебувати на території України (окрім тимчасово окупованих територій).
Як подати заявку через “Дію”?
- Встановіть застосунок “Дія” на свій смартфон.
- Пройдіть електронну ідентифікацію та підтвердіть перебування в Україні.
- У застосунку оберіть послугу “Зимова підтримка”.
- Подайте заявку. У разі відсутності спеціального рахунка для отримання коштів — відкрийте його.
Для дітей: Подання заявки можливе лише за умови наявності електронного відображення запису про їхнє народження в “Дії”.
Як отримати допомогу через “Укрпошту”?
Пенсіонери та люди з інвалідністю, які отримують пенсію або соціальну допомогу через “Укрпошту”, отримають кошти автоматично, без додаткової заявки.
Використання коштів
Отримані кошти можна витратити до 31 грудня 2025 року.
Ключові факти про “тисячу Зеленського”
- 25 жовтня 2024 року Президент Володимир Зеленський анонсував виплату допомоги.
- 15 листопада 2024 року уряд ухвалив офіційний порядок реалізації програми.
- За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, програма включає виплати як для дорослих, так і для дітей.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що програма стане однією з наймасштабніших послуг, які коли-небудь запускали через “Дію”.
Не зволікайте! Подайте заявку на “зимову підтримку” вже в перший день доступності послуги.