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Як поставити на облік понад 6 млн чоловіків: нові правила мобілізації 2025

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У 2024 році понад 6 мільйонів військовозобов’язаних не уточнили свої дані. Законопроєкт №12093 передбачає штрафи, систему стимулів та створення єдиної бази призовників для ефективної мобілізації.

Понад 6 мільйонів військовозобов’язаних не уточнили дані: як це виправити

У 2024 році понад 6 мільйонів чоловіків, які підпадають під категорію військовозобов’язаних, не оновили свої персональні дані через ЦНАП, додаток “Резерв+” або в районних військових комісаріатах. Це створює труднощі у процесі мобілізації.

Що передбачає законопроєкт №12093?
9 січня 2024 року парламент підтримав у першому читанні законопроєкт, який пропонує:

  • Запровадити штрафи за неуточнення персональних даних у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.
  • Надати можливість громадянам сплатити 50% від мінімальної санкції (8500 гривень) у разі самостійного ініціювання оновлення даних через “Резерв+”.

Чому це важливо?
На сьогодні Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів не містить повної інформації про значну кількість громадян, що ускладнює виконання мобілізаційних завдань.

Пропоновані рішення:

  1. Автоматизація та контроль:
    • Створення бази всіх військовозобов’язаних із телефонами та адресами проживання.
    • Використання даних мобільних операторів для виявлення осіб, які не оновили свої дані.
  2. Цифровий примус:
    • Надсилання повісток поштою та дублювання повідомлень телефонними дзвінками.
    • Застосування психологічного тиску через штрафи та адміністративну відповідальність.
  3. Планування та прозорість:
    • Впровадження системи черговості призову, що дозволить громадянам планувати своє життя на найближчі шість місяців.
  4. Координація роботи:
    • Призначення єдиного координатора, який об’єднає роботу кількох міністерств для ефективного управління мобілізаційним процесом.

Чому це важливо для країни?
Запровадження цих змін дозволить:

  • Скоротити потребу у “вуличній” мобілізації.
  • Збільшити прозорість і справедливість процесу призову.
  • Зміцнити довіру до державних інститутів.

💬 Ваші думки?
Чи допоможуть ці зміни створити ефективну систему обліку та мобілізації?

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