Як поставити на облік понад 6 млн чоловіків: нові правила мобілізації 2025

У 2024 році понад 6 мільйонів військовозобов’язаних не уточнили свої дані. Законопроєкт №12093 передбачає штрафи, систему стимулів та створення єдиної бази призовників для ефективної мобілізації.
Понад 6 мільйонів військовозобов’язаних не уточнили дані: як це виправити
У 2024 році понад 6 мільйонів чоловіків, які підпадають під категорію військовозобов’язаних, не оновили свої персональні дані через ЦНАП, додаток “Резерв+” або в районних військових комісаріатах. Це створює труднощі у процесі мобілізації.
Що передбачає законопроєкт №12093?
9 січня 2024 року парламент підтримав у першому читанні законопроєкт, який пропонує:
- Запровадити штрафи за неуточнення персональних даних у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.
- Надати можливість громадянам сплатити 50% від мінімальної санкції (8500 гривень) у разі самостійного ініціювання оновлення даних через “Резерв+”.
Чому це важливо?
На сьогодні Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів не містить повної інформації про значну кількість громадян, що ускладнює виконання мобілізаційних завдань.
Пропоновані рішення:
- Автоматизація та контроль:
- Створення бази всіх військовозобов’язаних із телефонами та адресами проживання.
- Використання даних мобільних операторів для виявлення осіб, які не оновили свої дані.
- Цифровий примус:
- Надсилання повісток поштою та дублювання повідомлень телефонними дзвінками.
- Застосування психологічного тиску через штрафи та адміністративну відповідальність.
- Планування та прозорість:
- Впровадження системи черговості призову, що дозволить громадянам планувати своє життя на найближчі шість місяців.
- Координація роботи:
- Призначення єдиного координатора, який об’єднає роботу кількох міністерств для ефективного управління мобілізаційним процесом.
Чому це важливо для країни?
Запровадження цих змін дозволить:
- Скоротити потребу у “вуличній” мобілізації.
- Збільшити прозорість і справедливість процесу призову.
- Зміцнити довіру до державних інститутів.
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Чи допоможуть ці зміни створити ефективну систему обліку та мобілізації?
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