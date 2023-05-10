Як правильно перевозити свого улюбленця громадським транспортом по Україні, вивіз його за кордон та прибуття в Італію.

Подорож із тваринами в Україні

Якщо ви подорожуєте з твариною потягом по Україні, вам знадобляться:

квиток на тварину;

ветеринарний документ.

Подорож із тваринами за кордон

Якщо ви виїжджаєте з твариною за кордон, то підготуйте:

квиток на тварину;

ветеринарний паспорт міжнародного зразка;

дійсний міжнародний ветеринарний сертифікат про стан здоровʼя тварини, який видає ветеринар Держпродспоживслужби на держкордоні.

Якщо ваш улюбленець до 45 см в холці, знадобиться контейнер-переноска. Якщо вище — потрібно викупити всі місця в купе та мати з собою намордник та жорсткий поводок.

В залежності від країни для вʼїзду можуть вимагати додаткові документи на тварину, наприклад:

мікрочіп;

діюча вакцинація від сказу;

актуальний результат серологічного тесту для визначення антитіл до збудника сказу;

документ, що тварина не представляє племінної цінності;

сертифікат відповідності контейнеру для тварини стандартам IATA;

свідоцтво ВЕТ-1;

та інші документи.

Точний перелік необхідних документів можна знайти на платформі UFU у розділі “Тварини” — “Україна”. Вкладка: “Як правильно перевозити свого улюбленця потягом по Україні та за кордоном“.

Перед поїздкою обовʼязково зверніться до Держпродспоживслужби, щоб знати точні умови виїзду за кордон з твариною та повернення додому.

Крім того, на платформі UFU ми зібрали потрібну інформацію щодо виїзду за кордон з тваринами. Переходьте за посиланням.

Ввезення домашніх тварин в Італію

Ви можете ввезти до Італії своїх домашніх тварин за пільговими умовами, оминаючи дозвільну процедуру, прийнятув країнах ЄС. Ця інформація надана Міністерством здоров’я Італії.

Під час проходження прикордонного контролю Вас можуть попросити надати дані, які необхідно надіслати електронною поштою до Міністерства охорони здоров’я (UA-pets@sanita.it):

вид та кількість тварин (не більше 5),

ідентифікаційні дані тварин (якщо можливо),

ім’я власника та адресу, за якою Ви перебуватимете в Італії.

Публікація несе інформаційний характер і може з часом потребувати оновлення.

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