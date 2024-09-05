Як українські емігранти і біженці можуть допомогти Україні, та що робити

Повномасштабна агресія Росії кардинально змінила міжнародні процеси, що стосуються України, включно з роллю української діаспори. Понад 25 мільйонів українців сьогодні проживають за межами країни, утворюючи найбільшу діаспору в історії. За словами президента Світового конгресу українців Павла Ґрода, підтримка цих людей є надзвичайно важливою для майбутнього України.

Одним із ключових викликів є збереження української ідентичності серед тих, хто виїхав за кордон після 2022 року. Особливо це стосується 600 тисяч українських дітей шкільного віку, з яких лише половина продовжує навчатися в українських школах. Без доступу до освіти діти ризикують втратити мову та національну ідентичність, що може стати перешкодою для їх повернення після війни.

Асиміляція дітей за кордоном може призвести до того, що їхні родини вирішать залишитися там назавжди, що спричинить нову хвилю еміграції. Чоловіки, які зараз захищають Україну, після війни захочуть об’єднатися з родинами і можуть також вирушити за кордон.

Щоб уникнути цього сценарію, необхідно створити умови для підтримки української ідентичності за кордоном, зокрема через побудову освітніх та культурних інституцій. В країнах ЄС наразі бракує такої інфраструктури, і її розвиток є пріоритетом для української діаспори.

Українці можуть наслідувати єврейську спільноту, яка протягом століть зберігає свою національну ідентичність через власні школи, громади та підтримку в бізнесі. Євреї, хоча і менш численні, є потужною політичною та економічною силою у багатьох країнах. Це також реальна мета для українців.

Одним із ключових кроків для посилення зв’язку з діаспорою є запровадження подвійного громадянства, яке обіцяв президент Зеленський ще у 2019 році. Це дозволить закордонним українцям не лише зберігати зв’язок із батьківщиною, але й активно сприяти її розвитку.

Україна має великі можливості завдяки своїй діаспорі, і реалізація ідеї подвійного громадянства стане важливим кроком на шляху до їх використання.