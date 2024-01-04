Як українцям в Італії протидіяти російській пропаганді

В Італії роками відкрито і безсоромно працює машина російської пропаганди. Як діяти громаді за кордоном, щоб захистити УКраїну на політичному та інформаційному полі. Ці поради допоможуть вам втрішити, які діяти ефективно.

Пропонуємо алгоритм дій громади.

ЩО ПОВИННІ ЗРОБИТИ ГОЛОВИ АСОЦІАЦІЙ

Написати листа меру міста та місцевим представництвом політичних партій, які підтримують Україну, у якому просити звернути увагу на захід і не допустити його проведення (контакти адміністрації міст є на їх сайтах)

ЩО ПОВИНЕН ЗРОБИТИ КОЖЕН ІЗ НАС

– Послати скаргу у ФБ на сторінку асоціації яка організовує захід, як таку, що закликає до ненависті.

– послати скаргу у ФБ на подію, як таку що закликає до ненависті.

– написати коментар обговорені події. Ваш голос може стати аргументом у її відміні.

– написати листа меру міста із проханням не допустити проведення заходу.

– знайти соціальні мережі доповідачів конференції і висловити вашу думку.

– поширити цей пост, щоб як найбільше людей взяли участь у акції.

ЩО ПОВИННІ ЗРОБИТИ УКРАЇНЦІ У МІСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ

1. Взяти участь у конференції на якій виступити і викласти українську правду.

Українці у діаспорі практикують участі у конференціях, на яких виступають із зали. Зокрема подібну акцію було здійснено у Римі у 2015 році. На конференції, під патронатом посольства РФ, говорили про Україну і її народ все те, чим у 2022 році обґрунтовували повномасштабний воєнний напад. В кінці конференції виступили працівники Посольства які, із притаманною їм холоднокровністю, заперечили офіційним доповідачам.

2. Провести публічний мітинг перед мерією міста.

Передусім, варто зауважити, що ваш протест повинен бути мирним і авторизованим квестурою. Тобто, для проведення маніфнстацій потрібно піти у квестуру і взяти дозвіл.

Ймовірно що у день проведення заходу вам такого дозволу не дадуть, але ви можете зробити його у переддень.

Будь-які неавторизовані маніфестації караються законом.

РосійськиЙ монстр пропаганди діє безупинно. Українська громада в Італії і в усьому світі, повинна бути готовою оперативно відповідати на такі акції. Це одна із краплин, яка допоможе нам досягнути Перемоги.

Слава Україні!

Маріанна СОРОНЕВИЧ

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