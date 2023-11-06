Як українцям отримати нотаріальні документи онлайн, перебуваючи за кордоном

Українці за кордоном мають доступ до необхідних нотаріальних документів, які можуть стати фундаментом для вирішення невирішених справ та проблем. Зокрема, для відкриття бізнесу, реєстрації шлюбу, отримання роботи та багато іншого потрібні такі документи: свідоцтва, дипломи, довіреності тощо. Важливо, щоб ці документи були належним чином легалізовані або мали проставлений апостиль, а також були перекладені на іноземну мову.

Сумісно з юристами нотаріальної онлайн-платформи wisenotary.com/uk, ми розглянемо легальні шляхи отримання нотаріальних документів громадянами України, які зараз перебувають за кордоном.

Візит до консульства у країні перебування

Щоб отримати необхідні документи, українським громадянам необхідно звертатися до консульської установи у країні перебування, яка уповноважена на вчинення нотаріальних дій.

На практиці людям доводиться їхати до іншого міста, витрачати купу часу на запис та черги, а також платити чималі кошти за надання нотаріальних послуг. А якщо документи потрібні терміново й немає змоги їхати в інше місто для їхнього отримання?

“Хоча консульства і надають громадянам України необхідні послуги, але не мають можливості робити це цілодобово, швидко та в режимі онлайн, як пропонуємо це ми”, – відмічають у компанії Wisenotary.

Розглянемо запропоновану ними альтернативу.

Нотаріальна онлайн-платформа для створення та легалізації документів

Відтепер оформити нотаріальні документи можна, не виходячи з дому, через онлайн-платформу Wisenotary. Процес створення та легалізації юридичних документів тут автоматизований. Посвідчення довіреностей та заяв, засвідчення вірності копій, підпису та інші нотаріальні дії вчиняються без особистої присутності заявника з використанням мобільного телефону або комп’ютера.

Це легально! Клієнт отримує готові документи на пошту в найкоротший термін.

Що вже зараз можна зробити через онлайн-платформу Wisenotary:

оформити довіреність, дозвіл та заяву;

проставити апостиль та зробити легалізацію документів;

отримати переклад документів, в тому числі дипломів про освіту для їхнього подальшого підтвердження;

отримати безкоштовну консультацію нотаріуса у телеграм-боті t.me/wisenotarybot.

За допомогою цього сервісу також можна замовити перекладача на інтервʼю у Службі громадянства та імміграції (USCIS) та оформити запрошення в США.

Отже, із запуском нотаріальної онлайн-платформи громадяни України, які знаходяться за кордоном, отримали можливість оформити необхідні нотаріальні документи без відвідин консульства. Це значно спрощує процес отримання документів в інших країнах, позбавляє від бюрократії та заощаджує час.

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