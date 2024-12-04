Українці, які постраждали від агресії Росії, вже зараз можуть подати заяви до міжнародного Реєстру збитків через портал “Дія”. З 2025 року стане доступною подача заяв за всіма 45 категоріями збитків, пов’язаних із військовими злочинами РФ.

Як це працює?

З 2025 року можна буде подавати заяви щодо:

Вимушеного переселення.

Завданої шкоди життю та здоров’ю.

Знищення автівок.

Інших видів збитків.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що в першій половині 2025 року система буде готова до прийому заяв за всіма категоріями.

Чому це важливо?

Реєстр збитків стане основою для майбутніх репарацій від Росії.

від Росії. Чим більше заяв буде подано, тим точніше світ зрозуміє масштаб збитків, завданих Україні.

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Популярні причини для подачі заяв :

Бойові дії у фронтовій зоні. Артилерійські обстріли. Повітряні атаки. Окупація населених пунктів. Руйнування критичної інфраструктури, наприклад, Каховської ГЕС.

“Світ повинен знати все про злочини країни-терориста. Якщо ви постраждали — подавайте заяву через ‘Дію'”, — наголосив Федоров.

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У травні 2024 року українці отримали можливість повідомляти про пошкоджене чи знищене майно через портал “Дія”.

З серпня додано 12 нових категорій заяв, включаючи загибель людей, пошкодження критичної інфраструктури та внутрішнє переміщення.

Подача заяв через Реєстр збитків від війни — це перший крок до отримання справедливості для кожного українця, який постраждав від війни. Дізнайтеся більше та подавайте заяву вже зараз!