Українці, які постраждали від агресії Росії, вже зараз можуть подати заяви до міжнародного Реєстру збитків через портал “Дія”. З 2025 року стане доступною подача заяв за всіма 45 категоріями збитків, пов’язаних із військовими злочинами РФ.
Як це працює?
З 2025 року можна буде подавати заяви щодо:
- Вимушеного переселення.
- Завданої шкоди життю та здоров’ю.
- Знищення автівок.
- Інших видів збитків.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що в першій половині 2025 року система буде готова до прийому заяв за всіма категоріями.
Чому це важливо?
- Реєстр збитків стане основою для майбутніх репарацій від Росії.
- Чим більше заяв буде подано, тим точніше світ зрозуміє масштаб збитків, завданих Україні.
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Популярні причини для подачі заяв :
- Бойові дії у фронтовій зоні.
- Артилерійські обстріли.
- Повітряні атаки.
- Окупація населених пунктів.
- Руйнування критичної інфраструктури, наприклад, Каховської ГЕС.
“Світ повинен знати все про злочини країни-терориста. Якщо ви постраждали — подавайте заяву через ‘Дію'”, — наголосив Федоров.
Останні новини про Реєстр про збитки від війни
- У травні 2024 року українці отримали можливість повідомляти про пошкоджене чи знищене майно через портал “Дія”.
- З серпня додано 12 нових категорій заяв, включаючи загибель людей, пошкодження критичної інфраструктури та внутрішнє переміщення.
Подача заяв через Реєстр збитків від війни — це перший крок до отримання справедливості для кожного українця, який постраждав від війни. Дізнайтеся більше та подавайте заяву вже зараз!