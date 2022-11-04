Як школярам повернутися до навчання в українській школі

Відвідування місцевих шкіл є обов’язковим у більшості країн Європи. Зокрема, це правило діє в Італії.

Але для багатьох батьків важливо, щоб дитина знала українську шкільну програму, могла швидко адаптуватися після повернення додому та отримала українські документи про здобуття освіти.

МОН підготувало брошуру про організацію навчання дітей, які вимушено виїхали за кордон, та повертаються до навчання в українських школах.

Ділимося найважливішим.

Як отримати українську освіту, перебуваючи в іншій країні?

Продовжити навчання у власній школі онлайн.

Долучитись до дистанційного навчання в іншій школі України.

Здобувати освіту за індивідуальною формою – екстернатною або сімейною (домашньою) – у закладі загальної середньої освіти України, де дитина навчалася до виїзду за кордон.

Звернутися до Міжнародної української школи (МУШ) для екстернатного навчання або однієї з

організацій, з якими МУШ співпрацює за кордоном, для навчання у вихідні дні.

організацій, з якими МУШ співпрацює за кордоном, для навчання у вихідні дні. Приєднатись до денного навчання у класах або закладах для переселенців в країні перебування.

Що робити, якщо ви повернулися в Україну з-за кордону?

Ваша дитина може у будь-який момент:

повернутися до навчання у своїй школі;

перевестися з однієї форми навчання на іншу. Наприклад, з дистанційної на денну.

Якщо школа була зруйнована або пошкоджена?

У цьому випадку дитина може перейти до іншої школи за місцем проживання або за місцем реєстрації внутрішньо переміщеної особи.

Як відбувається зарахування до закладу освіти?

Якщо дитина навчалась лише у школі за кордоном, для зарахування вона має пройти підсумкове оцінювання. Вступ до гімназій і ліцеїв може відбуватися за результатами конкурсного відбору.

У випадку відсутності документа або його копії, що підтверджують наявність попередньо здобутого рівня освіти та/або результатів оцінювання, в школі здійснюється оцінювання рівня навчальних досягнень дитини.

За письмовою заявою батьків і рішенням педагогічної ради дітей можуть залишити для повторного здобуття загальної середньої освіти у певному класі.

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