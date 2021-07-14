Євросоюз знімає обмеження на безвіз для українців

Євросоюз погодив дозволити безвіз для українців. Очікується, що Рада ЄС остаточно затвердить це рішення до кінця цього тижня

Комітет постійних представників країн Євросоюзу погодив додати Україну до списку третіх країн, в’їзд з яких на територію Шенгену дозволено. Очікується, що Рада ЄС остаточно затвердить це рішення до кінця цього тижня

Комітет постійних представників країн Євросоюзу погодив додати Україну до списку третіх країн, в’їзд з яких на територію Шенгену дозволено. Своє рішення посли ЄС ухвалили у середу, 14 липня, повідомило джерело DW у структурах ЄС. Очікується, що Рада ЄС остаточно затвердить це рішення до кінця цього тижня.

Читайте також: Україна хоче почати новий етап відносин із українською діаспорою

Список третіх країн з низьким поширенням коронавірусу Рада ЄС переглядає раз на два тижні. З цих країн мають пускати до ЄС усіх їхніх жителів, незалежно ні від того, вакциновані вони від коронавірусу чи ні, ні від того, з якою метою вони їдуть.

Щоправда, рішення Ради ЄС є лише рекомендацією. Кожна держава Євросоюзу та Шенгенської зони самостійно вирішує, чи виконувати цю рекомендацію.

Як повідомлялося, наприкінці травня Рада ЄС ухвалила рекомендацію послабити обмеження на поїздки до Шенгену з третіх країн, зокрема й України.

Отже, можливо що безвіз для українців відновиться в найближчий час.

Тоді йшлося про те, що дозволити перетин кордону туристам мала повна вакцинація від коронавірусу, але не будь-якою вакцино.

Зокрема, йшлося про щеплення однією з зареєстрованих у ЄС вакцин: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson. Кожна з держав ЄС може вирішувати, чи пускати людей, повністю щеплених іншими вакцинами.

Читайте також: Українець намагався ввезти з Італії в Україну блок для майнингу біткоїнів

Водночас жителів країн зі списку, до якого планують додати Україну, пускають до ЄС і Шенгену незалежно від статусу їхньої вакцинації.

Нещодавно ЄС розширив список країн, із яких дозволено в’їжджати туристам. Рада ЄС внесла до списку ще 11 країн та територій.



Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії