Із подачі Зеленського, Рада розглядатиме законопроєкт про множинне громадянство

Зеленський вніс на розгляд Ради законопроєкт про множинне громадянство. Про це він сказав 1 грудня 2021 року у щорічному посланні до парламенту.

“Важлива складова нашої міжнародної політики – підтримка світового українства. Я знаю наскільки важливим для українців, що мешкають у США, Канаді, ЄС, є питання множинного громадянства. Сьогодні я вношу відповідний законопроєкт на розгляд парламенту – нас 65 мільйонів”, – заявив глава держава.

Читайте також: УКРАЇНКА ЗАПЛАТИЛА 11 ТИСЯЧ ЄВРО ЗА ФАЛЬШИВИЙ ДОЗВІЛ НА ПРОЖИВАННЯ В ІТАЛІЇ

За його словами, вперше “українці з усього світу будуть відчувати себе не діаспорою, не просто людьми “українського походження”, а українського громадянства”.

Будь завжди в курсі подій. Приєднайся до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії