Інформація для біженців, які приїжджають на південь Італії

Генеральне консульство України в Неаполі повідомляє громадянам України, які прибувають до Італії, повинні повідомити компетентним органам Італії місце та день прибуття.
Відповідно до італійського законодавства, кожен громадянин, який прибув з України, у термін до 8 днів повинен обов’язково звернутися до Комісаріату чи Головного управління поліції (Questura), щоб надати заяву про свою присутність на території Італії (dichiarazione di presenza).
У Комісаріаті чи Головного управління поліції (Questura), ви можете отримати інформацію щодо дозволу на проживання (Permesso di Soggiorno) на політичний притулок/гуманітарний
захист/возз’єднання сім’ї тощо.
Обов’язковим є отримання тимчасової картки медичного обслуговування (tessera STP).
У Неаполі створено 2 пункти реєстрації та допомоги українцям (ХАБИ)
- Резиденція “OSPEDALE DEL MARE” (via Enrico Russo, 11, NAPOLI).
- У Генеральному консульстві України в Неаполі (via Giovanni
Porzio, 4, Centro Direzionale, Isola B3, телефон «гарячої лінії» – 327
7364822.
Що робити, якщо ви приїхали в Неаполь
Крок 1.
Зареєструватися он-лайн в Генеральному консульстві за посиланням
Крок 2.
ЯКЩО у вас немає місця для проживання в Неаполі – звернутися до адміністрації Резиденції “OSPEDALE DEL MARE” (via Enrico Russo, 11, NAPOLI).
У згаданій структурі ВАМ на безоплатній основі будуть надані наступні послуги:
- тест на Covid-19,
- оформлення тимчасової картки медичного обслуговування в Італії (CODICE
- STP),
- надання медичної допомоги та консультацій психолога (у разі необхідності),
- забезпечення помешканням, харчами, питною водою, одягом, засобами гігієни,
- реєстрація в поліції (DICHIARAZIONE DI PRESENZA),
Представники МНС Італії та «Червоного Хреста» будуть доставляти від резиденції групи людей до міграційного відділу поліції м.Неаполь для отримання дозволу на проживання (Permesso di Soggiorno).
У Резиденції “OSPEDALE DEL MARE” (via Enrico Russo, 11, NAPOLI) та міграційному відділі поліці у Неаполі на постійній основі працюватимуть волонтери-перекладачі.
Якщо ви уже приїхали в Неаполь і маєте місце для проживання
Звернутись до Генерального консульства України в Неаполі (via Giovanni Porzio, 4, Centro Direzionale, Isola B3), телефон «гарячої лінії» – 327 7364822.
ВАМ безоплатно надають наступні послуги:
- тест на Covid-19,
- оформлення тимчасової картки медичного обслуговування в Італії (CODICE STP),
- реєстрація в поліції (DICHIARAZIONE DI PRESENZA),
- посприяють у призначенні дня та часу прийому в міграційному відділі
поліції Неаполя для отримання дозволу на проживання (Permesso di
Soggiorno).
Якщо у ВАС або у Ваших дітей немає дійсних паспортних документів
Генеральне консульство України в Неаполі оформлюватиме консульські сертифікати з фотокарткою та персональними даними, що замінятимуть паспорти. На їх підставі можна буде:
– отримати картку для медичного обслуговування в Італії (CODICE STP),
задекларувати в поліції вашу присутність в Італії (DICHIARAZIONE DI PRESENZA), це потрібно для отримання дозволу на проживання (Permesso di Soggiorno).
Для оформлення консульського сертифіката, який заміняє паспорт, в консульство слід надати лише копію українського документу та 1 фото.
СЕРТИФІКАТИ ОФОРМЛЮЮТЬСЯ ПРОТЯГОМ 10 хвилин БЕЗКОШТОВНО.
Реєстрація біженців у консульстві України
Велике прохання реєструватися за цим посиланням.
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