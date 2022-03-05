Інформація для біженців, які приїжджають на південь Італії

Генеральне консульство України в Неаполі повідомляє громадянам України, які прибувають до Італії, повинні повідомити компетентним органам Італії місце та день прибуття.

Відповідно до італійського законодавства, кожен громадянин, який прибув з України, у термін до 8 днів повинен обов’язково звернутися до Комісаріату чи Головного управління поліції (Questura), щоб надати заяву про свою присутність на території Італії (dichiarazione di presenza).

У Комісаріаті чи Головного управління поліції (Questura), ви можете отримати інформацію щодо дозволу на проживання (Permesso di Soggiorno) на політичний притулок/гуманітарний

захист/возз’єднання сім’ї тощо.

Обов’язковим є отримання тимчасової картки медичного обслуговування (tessera STP).

У Неаполі створено 2 пункти реєстрації та допомоги українцям (ХАБИ)

Резиденція “OSPEDALE DEL MARE” (via Enrico Russo, 11, NAPOLI).

У Генеральному консульстві України в Неаполі (via Giovanni

Porzio, 4, Centro Direzionale, Isola B3, телефон «гарячої лінії» – 327

7364822.

Що робити, якщо ви приїхали в Неаполь

Крок 1.

Зареєструватися он-лайн в Генеральному консульстві за посиланням

Крок 2.

ЯКЩО у вас немає місця для проживання в Неаполі – звернутися до адміністрації Резиденції “OSPEDALE DEL MARE” (via Enrico Russo, 11, NAPOLI).

У згаданій структурі ВАМ на безоплатній основі будуть надані наступні послуги:

тест на Covid-19,

оформлення тимчасової картки медичного обслуговування в Італії (CODICE

STP),

надання медичної допомоги та консультацій психолога (у разі необхідності),

забезпечення помешканням, харчами, питною водою, одягом, засобами гігієни,

реєстрація в поліції (DICHIARAZIONE DI PRESENZA),

Представники МНС Італії та «Червоного Хреста» будуть доставляти від резиденції групи людей до міграційного відділу поліції м.Неаполь для отримання дозволу на проживання (Permesso di Soggiorno).

У Резиденції “OSPEDALE DEL MARE” (via Enrico Russo, 11, NAPOLI) та міграційному відділі поліці у Неаполі на постійній основі працюватимуть волонтери-перекладачі.

Якщо ви уже приїхали в Неаполь і маєте місце для проживання

Звернутись до Генерального консульства України в Неаполі (via Giovanni Porzio, 4, Centro Direzionale, Isola B3), телефон «гарячої лінії» – 327 7364822.

ВАМ безоплатно надають наступні послуги:

тест на Covid-19,

оформлення тимчасової картки медичного обслуговування в Італії (CODICE STP),

реєстрація в поліції (DICHIARAZIONE DI PRESENZA),

посприяють у призначенні дня та часу прийому в міграційному відділі

поліції Неаполя для отримання дозволу на проживання (Permesso di

Soggiorno).

Якщо у ВАС або у Ваших дітей немає дійсних паспортних документів

Генеральне консульство України в Неаполі оформлюватиме консульські сертифікати з фотокарткою та персональними даними, що замінятимуть паспорти. На їх підставі можна буде:

– отримати картку для медичного обслуговування в Італії (CODICE STP),

задекларувати в поліції вашу присутність в Італії (DICHIARAZIONE DI PRESENZA), це потрібно для отримання дозволу на проживання (Permesso di Soggiorno).

Для оформлення консульського сертифіката, який заміняє паспорт, в консульство слід надати лише копію українського документу та 1 фото.

СЕРТИФІКАТИ ОФОРМЛЮЮТЬСЯ ПРОТЯГОМ 10 хвилин БЕЗКОШТОВНО.

Реєстрація біженців у консульстві України

Велике прохання реєструватися за цим посиланням.

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