Україна та Італії домовлятимуться про українські посвідчення водія на зустрічі між міністрами Аваковим та Да Мійо у червні 2021 року.

Угоду між Україною та Урядом Італійської Республіки про взаємне визнання та обмін посвідчень водія було учинено у Римі 19 листопада 2015 року строком на п’ять років.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич на сайті “Української газети” в Італії.

Як конвертували українські посвідчення водія

Вона дозволяла власникам посвідчення водія, виданого в Україні, чи Італії, що мають зареєстроване місце проживання на території іншої з держав, здійснити обмін документа без необхідності складання теоретичних та практичних іспитів.

Умовою обміну для українців було офіційне проживання в Італії менш ніж чотири років на момент подання заявки.

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ВАЖЛИВІША ДЛЯ УКРАЇНИ, НІЖ ДЛЯ ІТАЛІЇ

За даними головного сервісного центру МВС України, кількість італійців, які скористалися привілеєм є незрівняно малою, проти українців.

Протягом п’яти років здійснено обмін лише 81 посвідчення громадянами Італії і опрацьовано близько 16 400 запитів від громадян України.

“BRUTTA FIGURA” ДИПЛОМАТИЧНОЇ МІСІЇ

Попри те, що тексті сказано: «Протягом останнього року строку дії Угоди Сторони проводитимуть консультації, для уникнення, навіть тимчасового, припинення обміну посвідчень водія», вона все ж, вона таки втратила свою чинність.

Посольство України в Італії повідомило про це 01 червня 2021 року, та зауважило, що «будь-які повідомлення про автоматичне продовження дії Угоди не відповідають дійсності».

У цей же день, на порталі МВС України з’явилося повідомлення про намір України та Італії продовжити домовлення.Відповідна зустріч між міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим та міністром закордонних справ Італійської Республіки Луїджі

Ді Майо повинна відбутися червні 2021 року.Точної дати МВС України не вказало.Повідомляється, що сторони «завершують узгодження нової редакції» тексту.

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ВТРАЧЕНИЙ ЧАС – ВТРАЧЕНІ МОЖЛИВОСТІ

Тож, зацікавленим у конвертації українських посвідчень, доведеться зачекати.

Проблема в тому, що якщо підписання затягнеться, а текст наступної угоди також передбачатиме часові рамки для подачі заяви, деякі українці можуть нею не скористатися.

Їм доведеться повторно складати теоретичних та практичних іспитів і сплачувати доволі високі грошові збори.

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