Лоукостер Ernest Airlines більше не літатиме в Україну

Управління цивільної авіації Італії ENAC з 13 січня призупиняє ліценцію авіакомпанії Ernest Airlines.

Про це повідомляє Національний орган цивільної авіації

Перевізник більше не може пропонувати квитки на продаж після 13 січня і більше не зможе виконувати рейси після цієї дати.

Ця призупинення, пояснили в ENAC, набуде чинності з 13 січня “з єдиною метою – дозволити авіакомпанії обслужити пасажирів, які вже мають квиток, і одночасно надати необхідну інформацію користувачам будь-яких скасованих рейсів”.

“Ліцензія залишається в силі до 13 січня, також з урахуванням поточних свят, а також українського Різдва 7 січня” – сказали в італійському управлінні цивільної авіації.

ENAC пішло на призупинення ліцензії на основі положень регламенту ЄС № 1008 від 2008 року, що містить загальні правила надання повітряних послуг в Євросоюзі.

“Однак якщо перевізник надасть відповідні гарантії, як того вимагають правила ЄС, і вони будуть позитивно оцінені управлінням, захід з призупинення ліцензії може бути скасований” – пояснили в ENAC.

В Ernest Airlines повідомили порталу avianews.com, що зараз йде робота з італійською авіаційною владою і засновниками для врегулювання ситуації і відкликання рішення про припинення ліцензії.

Лоукостер є найбільшим гравцем на ринку перельотів між Україною та Італією. Маршрутна мережа авіакомпанії включає чотири напрямки з Києва, чотири зі Львова, один з Одеси і два з Харкова.