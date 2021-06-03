Італія припинила визнавати українські посвідчення водія

Посольство України в Італії повідомило про призупинення дії Українсько-італійської Угоди про взаємне визнання та обмін посвідчення водія.
Про це повідомляє Маріанна Сороневич на сайті “Української газети” в Італії.
Ця угода давала можливість громадянам України обмінювати свої українські посвідчення водія на італійські документи, протягом перших чотирьох років офіційної резиденції в Італії.
Угода втратила чинність 01 червня 2021 року.
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«Будь-які повідомлення про автоматичне продовження дії Угоди не відповідають дійсності» – йдеться в повідомленні.
Зараз дипломатичне представництво України та Міністерство інфраструктури та транспорту Італійської Республіки працюють над підписанням нової Угоди.
Відтепер, усі хто хочуть водити авто в Італії повинні здати теоретичний і практичний іспит і отримати італійське посвідчення водія.
Маріанна Сороневич
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