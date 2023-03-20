1 квітня на Калабрії пройде виїзне консульське обслуговування

У місці Козенца Генеральне консульство України в Неаполі організовує виїзне консульське обслуговування громадян України.

1 квітня 2023 року (субота) у приміщенні Асоціації CSV за адресою: у місті Козенца по вулиці Дельї Стаді (Cittadella del Volontariato, Via degli Stadi, Cosenza) відбудеться виїзне консульське обслуговування громадян України в регіоні Калабрія працівниками Генерального консульства України в Неаполі.

Під час виїзного консульського обслуговування буде можливо:

подати документи на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

для виїзду за кордон; продовжити паспорт громадянина України для виїзду за кордон, термін дії якого закінчився (консульський збір не стягується);

для виїзду за кордон, термін дії якого закінчився (консульський збір не стягується); внести дані дитини до паспорта громадянина України для виїзду за кордон (консульський збір не стягується);

громадянина України для виїзду за кордон (консульський збір не стягується); отримати паспорт громадянина України для виїзду за кордон для дітей до 12 років (особам, яким на дату подання документів на закордонний паспорт вже виповнилося 12 років ПГУВК видаються лише у Неаполі у приміщенні Генерального консульства України);

громадянина України для виїзду за кордон (особам, яким на дату подання документів на закордонний паспорт вже виповнилося 12 років ПГУВК видаються лише у Неаполі у приміщенні Генерального консульства України); подати документи, у тому числі заяву-згоду на обробку персональних даних, для підтвердження особи та громадянства України з метою подання у подальшому документів на оформлення ПГУВК та посвідчення особи на повернення в України;

з метою подання у подальшому документів на оформлення ПГУВК та посвідчення особи на повернення в України; оформлення довідки на шлюбну правоспроможність (Nulla Osta al matrimonio);

(Nulla Osta al matrimonio); взяття на консульський облік /зняття з консульського обліку;

/зняття з консульського обліку; дії з питань громадянства ( реєстрація набуття громадянства України (за народженням) дітей, поновлення втрачених або пошкоджених Довідок про реєстрацію особи громадянином України, подання документів для виходу з громадянства України);

( (за народженням) дітей, поновлення втрачених або пошкоджених Довідок про реєстрацію особи громадянином України, подання документів для виходу з громадянства України); нотаріальні дії (доручення, заяви та ін.);

(доручення, заяви та ін.); інші питання консульсько-правового характеру.



ДОДАТКОВО ДЛЯ ТИМЧАСОВО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

оформлення консульських довідок для громадян України, у яких відсутні закордонні паспорти;

оформлення довідок, які підтверджують родинні зв’язки заявника з родичами (дітьми, батьками та ін.).

З переліком документів, які мають бути пред’явлені заявником для вчинення консулом згаданих консульських дій, можна ознайомитися на веб-сторінці Генерального консульства України в Неаполі, в рубриці «Консульські питання» і далі “Поширені питання / FAQ”.

У зв’язку із епідеміологічною ситуацією, пов’язаною із розповсюдженням COVID-19, а також з метою ефективного консульського обслуговування громадян України, просимо співвітчизників дотримуватися таких заходів безпеки – використовувати засоби індівідуального захисту (маски, засоби для дезінфекції рук).

Просимо також заздалегідь повідомити про свої наміри отримати конкретні консульські послуги шляхом заповнення форми.

Узгодити час візиту та інші аспекти для подачі документів можливо за номером телефону +39 329 356 5606 (Whats app, Telegram, Viber), Асоціація «APS S.A.L.O. CALABRESE» (Куценко Наталія, м.Козенца).

Запис для візиту з консульських питань здійснюється виключно на безоплатній основі.

За консульські дії, які вчинятимуться працівниками Генерального консульства України під час виїзного консульського обслуговування, стягуватимуться консульські збори відповідно до затверджених тарифів (див. рубрику «Консульські питання» і далі «Тарифи консульського збору») виключно за допомогою банківської картки (картка-банкомат, кредитна, prepagata) через наявний у кожного працівника термінал POS.

ТАКОЖ ПРОПОНУЄМО ПОПЕРЕДНЬО РОЗДРУКУВАТИ ТА ЗАПОВНИТИ (в частині персональних даних, що виділено жовтим кольором) заяви, форми яких ви можете знайти за посиланням у розділі «Питання Нотаріату / Спрощення порядку вчинення нотаріальних дій».

Для оформлення довідки про шлюбоспроможність (Nulla Osta al matrimonio).

Громадянин/громадянка України заповнює одну з перших трьох нижче перелічених заяв, у залежності від свого цивільного стану, а іноземець/іноземка – останню у списку заяву:

Форма заяви для громадян України, які ніколи не перебували у шлюбі.

форма заяви для громадян України, які перебували у шлюбі і є розлученими.

форма заяви для громадян України (вдова/вдівець).

форма заяви для громадян Італії (для іноземців) про намір вступити в шлюб з громадянином України.

ЗАПИС ДЛЯ ВІЗИТУ З КОНСУЛЬСЬКИХ ПИТАНЬ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО НА БЕЗОПЛАТНІЙ ОСНОВІ

За додатковими роз’ясненнями щодо виїзного консульського обслуговування звертайтеся до Генерального консульства України в Неаполі за телефоном:

081-787-54-33.

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