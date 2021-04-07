125 працівників української митниці відсторонили від роботи

Про відсторонення у зв’язку з контрабандою повідомили в Державній митній службі України.
23 працівників Закарпатської митниці були відсторонені від виконання своїх посадових обов’язків після засідання Ради Національної безпеки і оборони на підставі листа Управління внутрішньої безпеки Державної митної служби України.
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“Наразі, окрім персональних санкцій щодо кола осіб, діяльність яких пов’язують з контрабандою, вживаються заходи щодо посадових осіб митних органів, що можуть бути причетними до корупційних діянь”, — повідомляє Державна митна служба України.
На сьогодні у територіальних органах відсторонені:
- В Одеській митниці – 22 працівника;
- У Закарпатській – 23 працівника;
- У Київській – 8 працівників;
- У Волинській – 23 працівника;
- У Галицькій – 46 працівників;
- У Буковинській – 3 працівника.
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