125 працівників української митниці відсторонили від роботи

Про відсторонення у зв’язку з контрабандою повідомили в Державній митній службі України.

23 працівників Закарпатської митниці були відсторонені від виконання своїх посадових обов’язків після засідання Ради Національної безпеки і оборони на підставі листа Управління внутрішньої безпеки Державної митної служби України.

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“Наразі, окрім персональних санкцій щодо кола осіб, діяльність яких пов’язують з контрабандою, вживаються заходи щодо посадових осіб митних органів, що можуть бути причетними до корупційних діянь”, — повідомляє Державна митна служба України.

На сьогодні у територіальних органах відсторонені:

В Одеській митниці – 22 працівника;

У Закарпатській – 23 працівника;

У Київській – 8 працівників;

У Волинській – 23 працівника;

У Галицькій – 46 працівників;

У Буковинській – 3 працівника.

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