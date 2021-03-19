93% заробітчан не планують повернутися в Україну

63% заробітчан, які шукають роботу, планують працювати за кордоном чи розглядають такий варіант.

Серед головних причин: безробіття в Україні, вищі зарплати та кращі умови праці.

Більшість заробітчан виїжджає на сезонні роботи, однак кожен третій шукає роботу на довший термін і 93% опитаних планують й надалі працювати за межами України попри пандемію

Такі дані наводить аналітична служба OLX Робота, згідно з результатами опитування 7700 пошукачів вакансій протягом лютого.

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Ніколи не працювали за кордоном, але планують виїхати на заробітки цього року 33% опитаних українців.

Третина виїжджає на рік та більше, а 67% заробітчан — тільки на сезонні роботи, які тривають кілька місяців.

41% українців шукають роботу за кордоном через знайомих та рідних. 23% заробітчан — через платформи з вакансіями. Агентствами та соціальними мережами у пошуках користуються 18% опитаних.

Обираючи країну для трудової міграції, громадяни надають перевагу державам ЄС:

● Польща — 50%

● Чехія — 11%

● Німеччина — 9%

● Литва — 2%

● Словаччина — 1,5%

Серед головних причин для робочого переїзду українці називають вищі зарплати — 60%, складне фінансове становище родини — 39%, безробіття в Україні — 35%.

Кожного четвертого заробітчанина не влаштовують умови роботи в Україні, адже за даними опитування більшості українців — 70% — роботодавці за кордоном надають безоплатне житло, 33% робітників мають бонуси за гарні результати праці, 29% — отримують страхування, а 24% — компенсують вартість харчування.

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Все це обумовлює високий попит українців на роботу за межами України.

Водночас за новими враженнями від життя в іншій країні їде кожний десятий, а 8% — щоб вивчити мову.

Популярність спеціальностей виглядає так:

● виробництво — 26,5%

● будівництво — 24%

● транспорт і логістика — 11%

● сфера обслуговування — 9%

● агросектор — 8,5%

● домашні послуги та робота із дітьми — 6,5%

● сфера краси — 1,5%

Минулого року пандемія змусила більшість заробітчан повернутися до України через зміни у роботі підприємств, зниження зарплат у половини опитаних та загального зменшення попиту на працівників з України.

У 2021 році ситуація із пропозиціями вакансій за межами нашої країни починає позитивно змінюватися.

Це значною мірою вплинуло й на настрої працівників — зараз 93% респондентів попри карантинні обмеження планують і надалі працювати за кордоном, а кожен третій — шукає пропозиції на довший термін, ніж на один сезон. Водночас кожен п’ятий виїжджає на заробітки, щоб оселитися в новій країні чи перевести туди дітей.

“Одна з головних тенденцій: для заробітчан все важливішим стає пошук роботи у реальних та надійних роботодавців. Тому більшість людей шукають роботу через знайомих або добре відомі платформи, як OLX Робота.

Цьогоріч кількість спеціалістів робітничих професій, які можуть виїхати за кордон, може бути значно більшою, ніж у 2020 році. Тому українські роботодавці мають замислитися про зміни в умовах роботи та оплати, щоб мотивувати працівників залишатися у них.

Пошукачам, котрі планують працювати за кордоном, варто ретельно перевіряти майбутніх роботодавців за кордоном аби уникнути неприємних ситуацій”, — додала Марія Абдулліна.

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