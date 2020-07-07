Ryanair виконав перші рейси з Італії в Україну!

Ірландський лоукостер Ryanair виконав перший рейс з Італії в Україну! О 10:54 до Києва в аеропорт Бориспіль прибув літак з міста Бергамо, що розташоване неподалік Мілана.

О 13:43 у Києві приземлився літак з Рима, о 13:49 до Львова прилетів літак з Болоньї, а о 14:16 – з Мілана до Одеси! О 19:41 прприбув літак з Мілана і до Харкова!

У Раянейр заплановані рейси у Київ з Болоньї, Катаньї, Рима і з Мілана (Бергамо) до Львова.

Загалом Ryanair буде обслуговувати 11 напрямків з Києва, Львова, Одеси та Харкова в міста Італії.

Мілан – Київ

Рим – Київ

Болонья – Львів

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Рейси Ryanair з Італії в Україну:

Мілан (Бергамо) – Київ – Мілан (Бергамо)

Рим – Київ – Рим

Болонья – Львів – Болонья

Мілан (Бергамо) – Харків – Мілан (Бергамо)

Болонья – Одеса – Болонья

Мілан (Бергамо) – Одеса – Мілан (Бергамо)

Катанья – Київ – Катанья

Болонья – Київ – Болонья

Рим – Київ – Рим

Мілан (Бергамо) – Львів – Мілан (Бергамо)

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