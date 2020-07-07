Ryanair виконав перші рейси з Італії в Україну!

Ірландський лоукостер Ryanair виконав перший рейс з Італії в Україну! О 10:54 до Києва в аеропорт Бориспіль прибув літак з міста Бергамо, що розташоване неподалік Мілана.
О 13:43 у Києві приземлився літак з Рима, о 13:49 до Львова прилетів літак з Болоньї, а о 14:16 – з Мілана до Одеси! О 19:41 прприбув літак з Мілана і до Харкова!
У Раянейр заплановані рейси у Київ з Болоньї, Катаньї, Рима і з Мілана (Бергамо) до Львова.
Загалом Ryanair буде обслуговувати 11 напрямків з Києва, Львова, Одеси та Харкова в міста Італії.
- Мілан – Київ
- Рим – Київ
- Болонья – Львів
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Рейси Ryanair з Італії в Україну:
Мілан (Бергамо) – Київ – Мілан (Бергамо)
Рим – Київ – Рим
Болонья – Львів – Болонья
Мілан (Бергамо) – Харків – Мілан (Бергамо)
Болонья – Одеса – Болонья
Мілан (Бергамо) – Одеса – Мілан (Бергамо)
Катанья – Київ – Катанья
Болонья – Київ – Болонья
Рим – Київ – Рим
Мілан (Бергамо) – Львів – Мілан (Бергамо)
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