Ryanair запустила 28 щотижневих рейсів з України в Італію: перелік міст

Квитки вже доступні у системі бронювання компанії.

Ірландська авіакомпанія Ryanair запустила продаж квитків із чотирьох міст України до Італії. 28 щотижневих рейсів та квитки на них уже доступні у системі бронювання компанії.

Про це 3 травня повідомив Міжнародний аеропорт «Львів».

Малокошт планує запустити нові маршрути вже від 6 липня.

Наразі доступні квитки на рейси з Києва до:

Болоньї

Катанії

Бергамо

Рима

З Одеси і Львова доступні рейси до:

Болоньї

Бергамо

Рима

З Харкова можна буде полетіти до Бергамо.

Рейси до Рима будуть обслуговувати лише в основному аеропорту міста — Фьюмічіно. Квитки можна придбати лише на перші два тижні липня.

Нагадаємо, 1 червня Міністерство інфраструктури анонсувало 33 спецрейси для евакуації українців із закордону.

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