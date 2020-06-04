Ryanair запустила 28 щотижневих рейсів з України в Італію: перелік міст

Квитки вже доступні у системі бронювання компанії.
Ірландська авіакомпанія Ryanair запустила продаж квитків із чотирьох міст України до Італії. 28 щотижневих рейсів та квитки на них уже доступні у системі бронювання компанії.
Про це 3 травня повідомив Міжнародний аеропорт «Львів».
Малокошт планує запустити нові маршрути вже від 6 липня.
Наразі доступні квитки на рейси з Києва до:
- Болоньї
- Катанії
- Бергамо
- Рима
З Одеси і Львова доступні рейси до:
- Болоньї
- Бергамо
- Рима
- З Харкова можна буде полетіти до Бергамо.
Рейси до Рима будуть обслуговувати лише в основному аеропорту міста — Фьюмічіно. Квитки можна придбати лише на перші два тижні липня.
Нагадаємо, 1 червня Міністерство інфраструктури анонсувало 33 спецрейси для евакуації українців із закордону.
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