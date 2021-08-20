Що варто знати про роботу в Італії

У багатьох був момент, коли відстань між бажаннями і можливостями стає занадто великою і необхідно щось робити. Досить часто це наштовхає на думку про заробітки. Одна з країн, котра у цьому плані приваблює українців – Італія.

Чи варто їхати на заробітки?

На жаль, ця країна переживає не найкращі часи. Тож роботу знайти нелегко. Але не “неможливо”. Поки народжуються діти, хворіють люди похилого віку роботи не може не бути. Крім того існують бари, ресторани, перукарні, магазини, будівництва, а значить десь будуть потрібні прибиральники, посудомийки, будівельники. Це тільки найпростіші альтернативи працевлаштування, на які може претендувати будь-хто, навіть без особливої спеціальної підготовки. Амбіційні люди, що здатні реалізуватися у високо спеціалізованих галузях, мусять шукати нестандартні шляхи.

Кількість працюючих в так званому “домашньому” секторі в Італії неухильно зростає. За деякими даними, вже зараз кожна десята італійська сім’я не може обійтися без допомоги різного роду помічників: доглядальниць за літніми і хворими людьми, нянечок для дітей. Більш вимогливі заможні наймають садівників, дворецьких, економок, кухарів.

З іншого боку, росте безробіття. Кількість бажаючих знайти “золоту жилу” весь час збільшується. До того ж у відповідь на кризу багато італійок починають повертатися в ці професії. Вони є серйозними конкурентами, оскільки найбільш важливі сторони роботи – мова, кухня, побутові підвалини для них ближчі. Тож перед тим, як їхати, варто задуматися над деякими важливими речами.

1. Навіщо їхати в Італію?

“Заробити грошей” – відповідь неправильна. Гроші не можуть бути метою. Це лише засіб, за допомогою якого здійсните те, чого не вистачало. Тому визначтесь: що саме хочете здійснити, розставте пріоритети. Подумайте про всі можливі способи досягнення бажаного. Може зовсім не варто їхати так далеко.

Подумайте про всі можливі способи досягнення бажаного. Може зовсім не варто їхати так далеко.

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2. Втеча від сімейних проблем.

Багато жінок, втомившись від нескінченних негараздів, не витримують і їдуть з думкою “заодно і зароблю”. Але такі проблеми грошима не вирішити. Якщо у вас настирлива свекруха або чоловік вдома не ночує, якщо з дітьми не вдається знайти спільну мову, від’їзд тільки погіршить ситуацію. У кращому випадку залишки сім’ї розваляться остаточно, в гіршому – вам міцно втлумачать почуття провини з приводу залишеної напризволяще домівки і будуть тягнути з вас гроші.

Якщо в родині відносини більш-менш стабільні, рішення виїхати не може бути прийнято одноосібно. Не піддавайтеся спокусі зробити подвиг самотужки. Вам необхідна згода усіх членів сім’ї. Це допоможе уникнути багатьох проблем в майбутньому.

Багато жінок, втомившись від сімейних проблем їдуть з думкою “заодно і зароблю”. Але такі проблеми грошіима не вирішити

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3. Фізичні можливості.

Постарайтеся скласти хоча б приблизне уявлення про Італію і про можливу майбутню роботу. Якщо ви влітку відчуваєте повну розбитість вже при +25°С, то як ви собі уявляєте кілька годин прасування, коли на вулиці зашкалює. Деякі погано переносить перехід від сильної спеки до приміщення з кондиціонованим повітрям, а це трапляється багато разів щодня. Усі громадські місця, включаючи транспорт, оснащені цим дивом техніки. Якщо в силу якихось причин вам не можна піднімати важке, багато робочих місць для вас практично закриті.

Хибна думка, що доведеться робити те ж, що і в дома, але при цьому отримувати гарні гроші. Якщо вдома самі вирішуєте що, коли і як робити, то в Італії нерідко доводиться йти врозріз зі своїми уявленнями і терпіти несправедливість. Вистачить витримки знайти спільну мову з літньою людиною або, навпаки, з ватагою бешкетників? Чи зможете подолати гидливість і доглядати цілодобово за лежачим хворим?

Хибна думка, що доведеться робити те ж, що і в дома, але при цьому отримувати гарні гроші.

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4. Вікові рамки.

Якщо вам трохи більше 20 років або вже під 60, я б наполегливо радила не пускатися в подібного роду авантюру. Важко знайти сім’ю, яка довірить дитину вчорашній школярці або хвору людину жінці, яка і сама вже майже потребує догляду.

Особливо важко тим, хто має вищу освіту. Щоб не відчувати себе скривдженими життям, слід відразу вибрати яким шляхом йти. Або підтвердити тут свій диплом, довести профпридатність і працювати за фахом, або назавжди про це забути і не страждати з цього приводу. Доглядальниці з лікарським дипломом не платитимуть більше, ніж звичайній. На будівництві навряд чи хто зацікавиться думкою інженера, що працює підсобником.

5. Легалізація.

Були часи, коли в Італії регулярно виходили в’їзні квоти з працевлаштування і час від часу – великі закони по легалізації вже працюючих в країні емігрантів. Зараз квоти з кожним роком зменшуються та стосуються переважно сезонних робітників. Новий уряд країни зайняв жорстку позицію щодо нелегальних працівників. Тому важко передбачити, хто в майбутньому зможе отримати посвідку на проживання.

Прислухайтеся до того, що говорять про жінок, які працюють в Італії. Часто ці плітки невиправдані, але на злі язики ніколи не було управи. Вам доведеться носити в Італії ярлик donna del est – “жінка зі Сходу”. А на батьківщині терпіти шушукання і косі погляди колишніх друзів.

Тетяна Проскурняк, для Gazeta.ua

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