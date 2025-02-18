Усі заходи в Італії до третьої річниці повномасштабної війни в Україні

В Італії пройдуть численні мітинги, приурочені третій річниці повномасштабної війни в Україні, у різних містах країни, щоб сказати НІ кривавій загарбницькій війні Росії Проти України!

Приєднуйся!

Список оновлюється. Якщо вам відомом про захід, не вказагий у переліку, опублікуйте інфо в коментарях.

БЕРГАМО 💙💛

Запрошуємо приєднатися до маніфестації, присвяченій третій річниці повномасштабної війни росії проти України у Бергамо.

23 лютого о 15.00 за адресою piazza G. Marconi.

ТУРИН

22 грудня о 18.00 Мітинг “1069 днів”пройде на площі Castello

МІЛАН

23 лютого о 14.00 мітинг і хода «Стійкість, справедливість, безпека» на площі Castello.

КРОТОНЕ

23 лютого о 17.00 Piazza della Resistenza 1 (поблизу мерії).

АЛЕССАНДРІЯ

23 лютого на площі Della Lega відбудеться мітинг «Об’єднані пам’яю, сильні надією», початок о 16.00.

КОСЕНЦА

22 лютого о 16.00 свята літургія на площі Tommaso Campanella 30, о 18.00 вулиця Tagliamento поблизу префектури «Україна протистоїть. Україна є!».

АГРОПОЛІ

23 лютого о 15.30 Хода Незламності (на жаль, на афіші організаторів не вказано маршрут, але є фото площі, тому місцеві її з легкістю впізнають).

ТУРИН

П’ятниця 28 лютого о 20.45 Показ документального фільму «20 днів у Маріуполі» Munipio di Nichelino, Piazza Di Vittorio1, Sala Mattei (2 поверх).

ФОДЖА

Субота 8 березня о 20.00 Театр «Iolanda Favorito» при парафії “Regina della pace”, G. Caggianelli 2. Конференція «Україна. Надзвичайна гуманітарна ситуація» Історія народу. 3 роки супротиву. 11 років захисту Незалежності.

РЕДЖО КАЛАБРІЯ

22 лютого о 18.00 маніфестація на площі De Nava.

23 лютого о 18.00 Piazza Duomo маніфестація «Майбутнє Європи вирішується в Україні»

РЕДЖО ЕМІЛІЯ

23 лютого о16.00 маніфестація на площі Della Vittoria.

РОВІГО

Субота, 22 лютого о 15:30 на площі G. Matteotti (Parco Due Torri) маніфестація Три роки опору. «Три роки болю. Три роки боротьби за свободу».

СІЄНА

23 лютого о 15:00 Piazza Salimbeni. Мітинг «Україна бореться, Україна незламна!».

О 17:00 відкриття українського культурного осередку «МОВА» за адресою via dei Gazzani 14

ФОРЛІ

22 лютого о 14.30 Piazza Saffi маніфестація за тривалий і справедливий мир.

АНКОНА

23 лютого о 16.00 відбудеться конференція у міській мерії (Palazzo comunale). По закінченні, о 18.30 маніфестація пройде на piazza ROMA

БОЛОНІЯ

23 лютого 14.00. Маніфестація на piazza Nettuno

НОВАРА

24 лютого о 20.30 Показ документального фільму «20 днів у Маріуполі» Кінотеатр Cinema teatro Faraggiana. Вхід вільний.

РИМ

23 лютого, о 15.00 в Римі пройдемітинг і піша хода присвячена 3-ій річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Після мітингу на площі Есквіліно (piazza dell’Esquilino), хода пройде по вулиці Кавур, по вулиці Імператорських Форумів до площі Венеції.

24 лютого о 12.00 відбудеться свята меса у папській базиліці San Giovanni in Laterano за участі кардинала Бальдавара Ренна. Адреса: площа San Giovanni in Laterano 00184, Roma. Прохання прийти до 11,45.

КАРГАНО АЛЬ КАМПО (ДОМБАРДІЯ)

23 лютого о 15.00, площа Mercato пройде маніфестація «У лютому 11 років…»

ФЛОРЕНЦІЯ

23 лютого Хода Незламності почнеться о 15:00 на площі Santa Maria Novella.

НЕАПОЛЬ

23 лютого о 2025 року о 14:00, Площа Плебішіто, Неаполь – мітинг, вшанування пам’яті

24 лютого о 15:00 Собор Санта-Марія-Ассунта – молитва за Україну від Священників Неаполітанського Деканату.

КАПУА

23 лютого о 11:30 церква Сан-Марчелло – божественна літургія за Україну та панахида за всіх невинно вбитих українців.

23 лютого о 16:30 театр Ricciardi – показ короткометражного фільму про Маріуполь до початку російського вторгнення.

БАРІ

23 лютого о 17:00 на площі Umberto відбудеться маніфестація «Україна незламна».

ПАЛЕРМО

28 лютого по 6 березня в м. Палермо відбудуться Дні української культури. Програма заходу тут: https://shorturl.at/gcbK5

МАРСАЛА

З 22 по 28 лютого на площі Кармін буде представлена національна виставка живопису.

Долучаймося разом, щоб нагадати світу про російську агресію, вшанувати пам’ять загиблих українських героїв, підтримати Україну та показати нашу єдність!

Заходи організовані різними українськими та італійськими громадськими асоціаціями за підьримки державних установ. Якщо ви помітили, що захід у вашому місті відсутній у переліку, додайте його у коментарях.

Слава Україні!

Героям слава!

Підготувала Маріанна Сороневич

Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах Facebook, Instagram і Телеграм.