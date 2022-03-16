Автобус із українськими біженцями попав у ДТП в Італії: загинула жінка

На півночі Італії на трасі між Чезеною і Вальє-дель-Рубіконе перекинувся пасажирський автобус з українцями.

Про це повідомляє Sky TG24.

Аварія сталася 13 березня близько 07:00 на 101-му кілометрі південної смуги недалеко від Форлі. Автобус перекинувся і злетів із траси з невідомих причин без участі іншого авто.

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В автобусі було 22 біженці з України. Їх мали доставити до міста Пескара.

За попередньою інформацією, загинула одна пасажирка – застрягла під автобусом, решта не постраждали. Наразі на місці ДТП працюють рятувальники та поліція. Причини аварії уточнюються.

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Автобус підняли за допомогою крана і для пасажирів, що вціліли, викликали інший транспортний засіб, який доставить їх у безпечне місце.

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