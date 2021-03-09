Баданте в Італії загинула у вогні, рятуючи двох підопічних

Трагічна новина сталася у Баттипалья (Салерно).

Наталя Белянова, яка працювала доглядальницею в Салерно, загинула в пожежі у домі роботодавців, рятуючи їх від смерті.

Вогонь спалахнув 8 березня 2021 в спальні будинку на вулиці Падова від обігрівального пристрою із газовим живленням. Від іскри загорілася ковдра на ліжку. Слідчі виключають можливість втрати газу.

Загибла працювала доглядальницею у похилого подружжя віком 88 та 86 років.

Згідно першоїї реконструкції подій, припускають, що баданте загинула, рятуючи двох літніх роботодавців.

Вони госпіталізовані, їх життю нічого не загрожує.

Померлій було 57-років, родом вона із Болгарії.

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