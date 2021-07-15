Била кулаками і ногами: заробітчанка з України відлупцювала стареньку, за якою доглядала в Італії

Після побиття хвору на альцгаймер бабусю забрали до лікарні, де вона лікуватиметься щонайменше 2 тижні.

Громадянку України, яка поїхала на заробітки до Італії у якості доглядальниці, заарештували. Жінку звинувачують у жорстокому побитті підопічної.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ: У Римі знайдено мертвим 38-річного українця із пораненнями на обличчі

Про це повідомляє видання Padovaoggi.it.

Інцидент стався цими вихідними у місті Падуї в Італії. 52-річна українка повернулася напідпитку до місця свого проживання.

Там у неї стався конфлікт з пенсіонеркою, за якою вона доглядала. Заробітчанка накинулася з кулаками на 87-річну бабцю і побила її так, що тій знадобилася медична допомога.

Побита жінка була ушпиталена і за прогнозами медиків має пробути у медзакладі щонайменше 2 тижні.

Громадянку україни забрали карабінери. Незабаром їй призначать покарання.

Зазначається, що доглядальниця вже не вперше лупцює свою підопічну.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії