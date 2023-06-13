Буковинець продав ухилянтам за 10 тис. доларів маршрут через кордон

Житель Буковини організував незаконне переправляння чоловіків призовного віку за кордон. З ухилянтів брав чималі суми лише за те, що в картах Google maps прокладав маршрут лісовими стежками до кордону з Румунією. Проте чоловіки не пройшли і 500 метрів, як їх затримав патруль прикордонників.

Правоохоронці з’ясували, що незаконний бізнес організував 24-річний житель Вижницького району Чернівецької області. Чоловік разом зі спільниками знайшов двох охочих перетнути кордон поза межами пунктів пропуску. За свої послуги правопорушник запросив чималу суму – 6600 доларів та 3000 євро. Ухилянти заплатили гроші буковинцю лише за те, що він в електронній карті проклав їм маршрут лісовими стежками до проходу кордону з Румунією. При тому чоловік запевнив, що проблем не буде і що патруль їх не затримає.

«Правоохоронці встановили, що 26 травня 2023 року підозрюваний разом зі спільниками за 6600 доларів США та 3000 євро організував незаконну переправу для двох військовозобов’язаних до Румунії. Він доставив чоловіків до прикордонного села, надалі на карті Google maps проклав їм маршрут руху до кордону запевнивши, що жодних перешкод з перетином у них не буде», – повідомили в Чернівецькій обласній прокуратурі.

Проте чоловіків викрили прикордонники за 500 метрів до державного кордону. А організатора поліцейські затримали після свідчень ухилянтів. Чоловіку, який отримав гроші і організував незаконний прохід до кордону з Румунією, оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 КК України. Наразі йому мають обрати запобіжний захід. Якщо його провину доведуть в суді, то правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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