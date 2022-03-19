Біженка із Кременчука померла у Римі виходячи з евакуаційного автобуса

Українка Наталія Кретова на виході з евакуаційного автобуса на площі 12 Жовтня в Римі знепритомніла на очах своїх двох дітей 12 і 10 років, а згодом померла.

Автобус, який доправив в Італію з Польщі українських біженців, пробув у дорозі 30 годин.

Про втрату написали у Книзі пам”яті померлих за кордоном українців.

Жінка встигла помахати рукою іншим своїм співвітчизникам, а потім знепритомніла. Її діти почали кричати. Правоохоронці на місці намагалися врятували жінку та спробували провести реанімаційні заходи. Деякий час вона була при тямі, але врятувати її не вдалося, повідомляє видання La Repubblica.

“Через 20 хвилин приїхала швидка, але вона так і не опритомніла”, – розповів Олександр, українець з Тернополя.

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За попередньою інформацією, у жінки стався серцевий напад.

“Поліція звернулася по нашу допомогу о 7:36, швидка прибула о 7:46. Жінку реанімували протягом пів години”, – повідомили в швидкій.

45-річна Наталія Кретова з дітьми сіли в автобус до Італії на кордоні з Польщею. Вони приїхали з Черкас. Там залишився її чоловік.

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