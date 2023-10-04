Біля Венеції автобус упав із мосту, серед загиблих і поранених є українці

Четверо українців загинуло та ще четверо поранено у жахливій трагедії в Італії, яка сталася увечері 03 жовтня 2023 року в місті Местре (регіон Венето). Внаслідок аварії загинула 21 людина, ще 15 – зазнали поранень. Серед жертв є двоє дітей.

Для звернення рідних та близьких померлих чи постраждалих в Генеральному консульстві України працює телефон гарячої лінії (+39) 3487 254 038.

Що відомо про аварію

Вона сталася увечері 3 жовтня. Автобус саме з’їжджав із Местре на Маргеру й автомагістраль А4. Поки не зрозуміло, що саме сталося, але він пробив перила, упав біля колій станції Местре і загорівся. Оскільки транспортний засіб працював на метані, то миттю спалахнув. На жаль, кілька людей згоріли заживо.

Автобус не був рейсовим: його винайняв кемпінг “Ху” у місті Маргера для своїх гостей. “Ху” приймав переважно іноземних гостей, і саме туди їхали загиблі туристи. Із кемпінгу автобуси їздили у Венецію, а в Маргері зупинялися на відпочинок. Кемпінг закрито, там не коментують інцидент.

На мапі Італії видно, що Маргера не просто близько від Венеції: це її ворота. Маргера – єдиний населений пункт, звідки можна дістатися Венеції напряму, тому її туристична привабливість очевидна. Також неподалік є міжнародний аеропорт.

В якому стані люди

Зараз відомо, що 21 особа загинула, багато поранено. Наразі правоохоронці ще працюють, тому кількість загиблих може зрости. Місцевий відділ охорони здоров’я Венеції активував протокол великих надзвичайних ситуацій: відповідно до нього працюватимуть усі відділення швидкої допомоги, а лікарів виведуть на зміну.



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