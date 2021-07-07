У Дроздівці (Чернігівська область) семикласниця чекає на дитину від 17-річного хлопця. Наталія перебуває на 6 місяці вагітності і проживає разом з батьком майбутньої дитини. 12-річна дівчина планує народжувати дитину.

Про це повідомляє Суспільне.

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“Я сиділа у хаті, – каже Наталія. – Вийшла на вулицю на лавочку, в Інтернет зайти, коли заходить він у двір. Я спочатку засоромилась, почервоніла, як буряк була червона. Він запропонував статевий акт. Я спочатку відмовилася, а потім погодилася. Не знаю, чому”.

А Сергій – батько майбутньої дитини – каже, що “мріяв стати батьком у 20 років, а вийшло – у 18”.

Взимку Наталії часто ставало зле, у школі порадили звернутися до лікаря. УЗД показало 10,5 тижнів вагітності. Родина вирішила переїхати в інше село – у Дроздівку. Наталія стала на облік до гінеколога. До Сергія приїхала поліція.

Речниця Нацполіції області Наталія Слабеняк повідомила, що 14 квітня 2021 року до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до них прийшла на прийом неповнолітня вагітна дівчина.

Слідчий відкрив провадження за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Такі дії караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Про покарання за секс з неповнолітньою Сергій нібито не знав.

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Родина Наталії кілька років перебуває на обліку у соцслужб. З дівчиною спілкувався психолог, каже директорка Центру соціальних служб Куликівської селищної ради Лариса Карцева.

“Висновки психолога: мама недостатньо приділяла уваги доньці. Як бачимо, мама сама вела такий спосіб життя, тому дитина була поза увагою. Мама сама не очікувала, що таке трапиться. Зараз ми відвідуємо дану родину. Питання про вилучення дітей розглядалося”, – сказала Лариса Карцева.

Пологи у підлітковому віці – не рідкість, каже головний лікар Чернігівського пологового будинку Василь Гусак. Торік тут народжувала 13-річна дівчина. Породіль віком від 14 до 17 років було 19. Цьогоріч народили 12 неповнолітніх дівчат. Певні ризики пологів у підлітковому віці є, каже головний лікар.

Виховувати дитину Наталя планує разом із Сергієм. Хочуть одружитися і купити будинок та жити окремо від батьків.

Нагадаємо, у Запоріжжі 9-класниця народила близнюків.

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