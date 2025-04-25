Вбивство грабіжника у Римі: українська доглядальниця стала свідком злочину

Українка-доглядальниця стала єдиною очевидицею збройного пограбування у Римі, яке завершилось смертю 24-річного Антоніо Чурчумела. Один з нападників помер у лікарні після кількох годин агонії. Подія трапилася ввечері у квітні 2025 року у житловому будинку на вулиці Кассія, 1004.

Про це повідомляє видання Fanpage.

“Вони хотіли дізнатися код від сейфа, але я навіть не знала, що він є”

Постраждала, 61-річна жінка з України, тимчасово проживала в квартирі господаря, якого доглядала. Вона шукала нову роботу і на момент пограбування перебувала в будинку сама. У коментарі італійському Corriere della Sera вона розповіла:

“Я була в спальні, коли побачила перед собою чотирьох чоловіків. Вони зламали балконні двері. Один почав погрожувати й вимагати код від сейфа. Але я навіть не знала, що він там є.”

Злочинці не отримали бажаного, тож вирішили винести сейф силою. Вони були озброєні кайлом і почали трощити стіну. Жінку тримали зв’язаною і залякували, поки на крики не зреагували сусіди.

Охоронець відкрив вогонь — один грабіжник загинув

На місце інциденту прибув Антоніо Мікареллі, колишній охоронець. Побачивши нападників, він дістав пістолет і відкрив вогонь. За словами адвокатів охоронця, він діяв для самозахисту, адже один з грабіжників нібито спробував його збити.

Однак, за словами прокуратури Риму, охоронець здійснив щонайменше 10 пострілів, деякі з них — в повітря, інші — на ураження. Одним із смертельних куль було поранено Антоніо Чурчумела, 24-річного громадянина Румунії.

Мікареллі одразу ж зголосився до правоохоронних органів і чекає подальших слідчих дій.

Розслідування триває: прокуратура відкрила справу за фактом умисного вбивства

Прокуратура Риму відкрила справу за фактом умисного вбивства. Хоча дії охоронця можуть бути виправдані самозахистом, розслідування має встановити, чи справді його життю загрожувала небезпека.

Поліція наразі активно розшукує інших трьох учасників банди, які втекли з місця злочину.

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