У травні 2023 року в італійському місті Кастільйоне-делле-Стів’єре сталася трагічна подія — було вбито 23-річну українку Яну Малайко. Її колишній хлопець, 35-річний Думітру Стратан, був визнаний винним у цьому злочині та засуджений до 20 років позбавлення волі. Однак родина та друзі Яни вважають цей вирок надто м’яким і вимагають справедливості.

Обставини злочину

За даними слідства, у ніч з 19 на 20 травня 2023 року Думітру Стратан запросив Яну до квартири своєї сестри під приводом хвороби їхньої спільної собаки. Мотивом злочину стали ревнощі: чоловік дізнався, що Яна планує вечерю з іншим чоловіком. У квартирі між ними виникла сварка, під час якої Стратан напав на дівчину та вбив її.

Виявлення тіла

Тіло Яни було знайдено лише через десять днів у сільській місцевості Лонато, провінція Брешія, за кілька кілометрів від місця злочину. Воно було заховане в чемодані та загорнуте у целофан. Стратан зізнався у вбивстві лише через два місяці після арешту, але не розкрив місцезнаходження тіла, стверджуючи, що не усвідомлював, що вбив дівчину.

Судовий процес та вирок

Прокуратура наполягала на довічному ув’язненні, вважаючи вбивство умисним. Доказами цього були:

Стратан вимкнув камеру в ліфті будівлі.

Він шукав в інтернеті інформацію про виготовлення отрути.

Однак судді виключили умисність, кваліфікувавши злочин як неумисне вбивство та приховування тіла, і призначили покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.

Реакція родини та громадськості

Рідні та друзі Яни, які зібралися біля будівлі суду з плакатами “Справедливість для Яни”, висловили глибоке розчарування вироком. На їхню думку, 20 років ув’язнення — занадто м’яке покарання за жорстоке вбивство молодої дівчини. Цей випадок знову підняв в Італії питання про боротьбу з насильством щодо жінок та ефективність правосуддя у таких справах.

Заклик до дій

Ця трагедія підкреслює важливість своєчасного реагування на прояви насильства. Якщо ви або ваші близькі стикаються з фізичним, сексуальним чи психологічним насильством в Італії, звертайтеся на національну гарячу лінію довіри за номером 1522. Вам нададуть анонімну психологічну та юридичну підтримку. У Римі та околицях українки можуть звернутися до центру протидії насильству “Libere da Libere per” у вівторок і середу з 10:00 до 15:00 за номером +39 342 04 62 991, де з вами говоритимуть українською.

Не чекайте, поки станеться трагедія — шукайте допомоги вчасно.





Funeralia – Міжнародні ритуальні послуги Олега Мілінського. Ритуальні послуги в Італії – кремація в Італії та перевезення тіл померлих земляків із будь-якого міста Італії в будь-яке місто України.

+39 331 109 41 68

+38 097 149 87 85

Funeralia.co.it

Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах Facebook, Instagram і Телеграм.