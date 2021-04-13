Весілля в Італії закінчилося трагедією: 3-річний український хлопчик втопився в басейні

Анатолій Вольський 3-ох із половиною років відійшов від своєї матері-українки і впав у басейн.

Дитина загинула, 9 квітня, впавши на глибину 80 сантиметрів. Сім’я приїхала на весілля іншої українки на острів Сардинія.

Про це повідомляє “Українська газета в Італії” із посиланням на Cagliaripad.

Згідно реконструкцією карабінерів компанії Quartu, дитина була на кухні, приблизно за десять метрів від басейну і непомітно для присутніх вийшла із приміщення.

Лише мить і сталося непоправне.

Хлопчик побіг до басейну і впав у нього, потонувши в метрі води.

На віллі Flumini у містечку Quartu, де вранці святкували релігійне весілля між італійцем, власником дому та українською дівчиною. В гостях у них було восьмеро родичів та друзів та православний священик.

Дитина бавилася із своїм шестирічним братиком, але на кілька хвилин уникла б контролю дорослих.

Присутні шукали хлопчика і знайшли його в непритомному стані всередині маленького басейну.

Втручання персоналу швидкої допомоги 118 було марним.

На місці карабінери судмедексперт змогли лише констатувати факт смерті.