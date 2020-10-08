Вибух у жилому будинку, що стався 12 вересня на площі Лівія в Мілані, не був випадковістю.

Деталі злочину

Детонацію, яка зруйнувала цокольний поверх будівлі, спричинив сильний витік газу. У інциденті постраждало десяток осіб.

Найбільші травми отримав 29-річний українець Адам Сердюченко, зараз його госпіталізовано в тяжкому стані з опіками 80 відсотків тіла, в лікарні Нігуарда в Мілані.

Слідчі та група експертів встановили, що крани на кухонній плиті у домі хлопця були закриті. Проте, газова труба, що вела у квартиру юнака, була навмисно від’єднана від лічильника.

Слідчі виключають випадковість і висувають дві версії. Вони припускають самогубство, або намір убивства. Ймовірно, що хтось, хто був з Адамом у вечір напередодні події, хотів йому помститися. На даний час обидві версії є лише припущеннями.

Стан Адама досі важкий. Лікарі вважають, що його життю не загрожує небезпека. Хоча він повільно одужує, хлопець не зможе дати свідчення у найближчий час.

Дослідження минулого

Слідчі працюють над тим, щоб дізнатися якнайбільше про минуле юнака.

Адам – сирота від народження. Він виріс у дитячому будинку в Чернівецькій області. У юності хлопця прихистила сім’я із Лоді і дала можливість навчатися в Італії. Три роки тому він переїхав у Мілан де працював метром високого рівня у елегантному бістро Martini Bistrot на корсо Венеція 15.

Друг Адама, англієць Græme Jolly, майже щодня повідомляє про стан здоров’я хлопця. Йому зробили кілька пересадок шкіри та піддають терапії антибіотиками, щоб захистити від інфекцій.

Близькі вірять у його оздоровлення, вони непокояться за те, що у юнака після вибуху у квартирі, не залишилося нічого. У нього нема сім’ї у яку він міг би повернутися із лікарні, крім того, потрібно буде оплатити послуги юристів, які захищатимуть його інтереси.

Тому Græme Jolly почав збір коштів на потреби хлопця. Зробити пожертву можна безготівково тут.

💛💚 Не будьмо і ми байдужими до горя. Молимося за найшвидше одужання Адама Сердюченка 💛💚.

Маріанна Сороневич

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